Gençlik iksirini keşfedin! Doğanın en güçlü şifa kaynağıyla tanışın
Kemik suyunun şaşırtıcı etkilerini keşfedin. Protein, kolajen, vitamin ve minarallerle dolu olan bu doğal şifa kaynağı, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu birçok desteği sunuyor. Peki, kemik suyu içmek neye iyi gelir? Kemik suyu kolajen yerine geçer mi? Tüm detaylar…
Bağışıklık güçlendiren, eklemleri koruyan ve cilde canlılık veren kemik suyu, sofralara sağlığı getiriyor. Doğanın en güçlü şifa kaynaklarından biri olan kemik suyu soslarda ve çorbalarda yaygın olarak kullanılır. İşte, kemik suyunun faydaları ve zararları nelerdir? Kemik iliği suyu neye iyi gelir? Tüm detaylarıyla…
Kemik suyu vücudunuz için çok önemli bir protein olan kolajen içerir. Eklemlerinizi ve tendonlarınızı koruyarak, kemikleri ve kasları bir arada tutar. 2017 yılında yapılan bir araştırma, portakal veya ahududu gibi C vitamini açısından zengin gıdalarla alınan kolajenin, kolajen sentezini destekleyebileceğini ve sporcuların iyileşmesine yardımcı olabileceğini gösterdi . Kemik suyunda da eklemlerinizi daha sağlıklı hale getiren ve osteoartrit semptomlarını azalttığı görülen başka maddeler de vardır.
YAŞLANMA KARŞITI ETKİLERE SAHİP OLABİLİR
Kolajen cildiniz için de önemlidir. Ancak 20 yaşından sonra vücudumuz her geçen yıl cildimizde yüzde 1 oranında daha az kolajen üretir. Bu nedenle kemik suyu içmek cildin elastikiyetini artırabilir, kırışıklıkları önleyebilir ve nem oranını artırabilir.
BAĞIRSAKLARINIZI DAHA SAĞLIKLI HALE GETİREBİLİR
Kemik suyu içmek sindirim sisteminizin düzgün çalışmasını sağlamaya yardımcı olabilir. Bağırsak bariyer fonksiyonunuzu korumak önemlidir. Aksi takdirde bariyer geçirgen hale gelirse bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Kemik suyunda, bunu önlemeye ve bağırsak duvarlarınızı sağlam tutmaya yardımcı olabilecek glutamin bulunur. Ayrıca diyabet, obezite ve kanser gibi bazı inflamatuar hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilecek amino asitler de içerir.
DAHA İYİ UYUMANIZA YARDIMCI OLABİLİR
Kemik suyunda glisin var. Gece boyunca daha az uyanmak ve gün içinde daha az uykulu hissetmenizi sağlamak da dahil olmak üzere uyku kalitesini artırabileceği gösterilmiştir. Ayrıca daha hızlı uykuya dalmanıza da yardımcı olabilir.
HAFIZANIZI GELİŞTİREBİLİR
Glisin'in bir diğer faydası da bilişsel işlevlerinizi iyileştirebilmesidir. Örneğin, bir çalışma glisin alımının hafıza tanıma görevlerinin performansını artırabileceğini öne sürüyor.
KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLABİLİR
Çalışmalar düzenli olarak çorba tüketmenin obezite riskini azalttığını göstermiştir. Katı bir yemek yedikten sonra olduğundan daha tok hissetmenize yardımcı olabilir. Kemik suyu aynı zamanda iştahınızı kontrol etmenize ve yeme isteğinizi azaltmanıza yardımcı olabilecek protein de içerir.
VÜCUDUNUZA BİRÇOK BESİN SAĞLAYABİLİR
Et suyunu normalden daha uzun süre pişirirseniz kemiklerden daha fazla besin maddesinin çıkarılmasına yardımcı olur. Örneğin bu şekilde daha fazla kalsiyum ve magnezyum alabilirsiniz. İlik, göz sağlığı için önemli olan ve bağışıklık sisteminizi güçlendirebilen A vitamini ile nörolojik fonksiyon için gerekli olan B2 vitamini ve B12 vitamini açısından iyi bir kaynaktır.