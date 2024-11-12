Gençlik iksirini keşfedin! Doğanın en güçlü şifa kaynağıyla tanışın

EKLEM AĞRISINI HAFİFLETEBİLİR

Kemik suyu vücudunuz için çok önemli bir protein olan kolajen içerir. Eklemlerinizi ve tendonlarınızı koruyarak, kemikleri ve kasları bir arada tutar. 2017 yılında yapılan bir araştırma, portakal veya ahududu gibi C vitamini açısından zengin gıdalarla alınan kolajenin, kolajen sentezini destekleyebileceğini ve sporcuların iyileşmesine yardımcı olabileceğini gösterdi . Kemik suyunda da eklemlerinizi daha sağlıklı hale getiren ve osteoartrit semptomlarını azalttığı görülen başka maddeler de vardır.