Güçsüzlük, uykusuzluk, sinir hali! Bu belirtiler B12 eksikliğine işaret ediyor

RUH HALİNİZİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
Sinirlilik, depresyon, kaygı, halüsinasyon görme, sanrı gibi ruh halinde değişiklikler görülebilir.
DUYUSAL SORUNLARA YOL AÇIYOR
Duyusal: İğne batması, karıncalanma hissi, uyuşukluk, nöropatik ağrılar, kulak çınlaması, tat alma bozukluğu gibi şikayetler baş gösterebilir.
YAPISAL SORUNLAR GÖRÜLÜYOR
Yorgunluk, anemi, kan hücreleri sayısında azalma, karın şikayetleri, emilim bozukluğu, gelişme geriliği, kilo kaybı, ishal, dil iltihabı, ağız ve ağız içinde iltihaplanma, kısırlık, idrar yolu enfeksiyonları B12 eksikliğinin yol açtığı sorunlardır.
KASLAR GÜÇSÜZLEŞİYOR
B12 eksikliği kas zayıflığına yol açar. Adaleler aşırı derecede kasılır, sertleşir, istem dışı spazmlar oluşur. Kalp kası hastalıkları görülebilir.
OTONOM SİSTEMLER ZARAR GÖRÜYOR
İdrar ve/veya dışkı kaçırma, aniden ayağa kalkınca tansiyon düşmesi veya baş dönmesi de bu vitaminin eksikliğinde ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır.