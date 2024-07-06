Günde 2 bardak sütle kilo vermek mümkün

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, yazılı açıklamasında, düzenli olarak her gün içilen iki bardak sütün dengesiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli rol oynadığını belirtti.

Sütün hayatın her döneminde mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İnanç, "Fazla kilo neredeyse çağımızın temel sorunu. Kilo sorununun minimum düzeye inmesi için sağlıklı ve uzun süre tok tutan glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmesi öneriliyor. Düzenli olarak her gün içilen iki bardak süt de dengesiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli." ifadesini kullandı.