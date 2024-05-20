Güneş lekesi nasıl geçer? Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalan kişilerin teninde lekeler olabilir. Bu lekeler cildin fazla melanin üretmesiyle oluşur ve zamanla koyulaşarak belirgin hale gelir. Peki güneş lekesi nasıl geçer? İşte detaylar...
Güneş lekesi nasıl geçer, güneş lekesi tedavisi krem ile nasıl yapılır sorularının yanıtı aranıyor. Peki bunlardan güneş lekesinden nasıl kurtulabiliriz? İşte güneş lekelerinden kurtulmak için uygulayabileceğiniz yöntemler...
Taze bir limonu kesin ve güneş lekelerinizin üstüne sürüp 10 ila 15 dakika arasında bekletin. Limondaki asit lekelerin rengini açmaya ve ölü deri hücreleri temizlemeye yardımcı olur. Fakat yeniden güneşe çıkmadan önce mutlaka limonu cildinizden temizlemelisiniz.
ALOE VERA JEL
Güneşten zarar gören yerleri iyileştirmeye yardım etmesi için günde iki kez aloe vera jeli sürün. Aloe veranın çok şaşırtıcı ve doğal iyileştirme özellikleri vardır.
YEŞİL ÇAY
Bir poşet yeşil çayı kaynar suda 3 ila 5 dakika demleyin. Suyu bir pamuğa dönük ve günde 2 kere lekelerinize sürün. Çaydaki antioksidanlar, cildin kendini iyileştirmesine yardım eder.
E VİTAMİNİ
E vitamini içeren bir kapsülü kırın ve içindeki jeli doğrudan güneş lekelerinizin üzerine sürün. Yara izleri de dahil olmak üzere e vitamini güneş lekelerinin rengini açar.
KIRMIZI SOĞAN
Kırmızı bir soğanı kesip güneş lekelerinizin üzerine sürün. Soğandaki asit, güneş lekelerinin azalmasında etkili bir rol oynayabilir.
KOLİK ASİT
Kolik asit içeren ürünler kullanmak güneş lekelerinize iyi gelebilir. Bu, sakenin fermantasyon işleminin bir yan ürünüdür ve güneş lekelerini hafiflettiği kanıtlanmıştır.