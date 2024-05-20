Güneş lekesi nasıl geçer?

LİMON

Taze bir limonu kesin ve güneş lekelerinizin üstüne sürüp 10 ila 15 dakika arasında bekletin. Limondaki asit lekelerin rengini açmaya ve ölü deri hücreleri temizlemeye yardımcı olur. Fakat yeniden güneşe çıkmadan önce mutlaka limonu cildinizden temizlemelisiniz.

ALOE VERA JEL

Güneşten zarar gören yerleri iyileştirmeye yardım etmesi için günde iki kez aloe vera jeli sürün. Aloe veranın çok şaşırtıcı ve doğal iyileştirme özellikleri vardır.