  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Hangi yiyecek hangi hastalığa iyi gelir? Şifa deposu besinler

Hangi yiyecek hangi hastalığa iyi gelir? Şifa deposu besinler

Bazı hastalıkların tedavisinde ve bazı hastalıklarında önlenmesinde, yiyeceklerin birebir etkisi olduğu biliniyor. Biliniyor ama hangi yiyecek hangi hastalığa iyi geliyor bilmek gerekiyor doğru tüketim için. Peki hangi hastalığa hangi yiyecek iyi geliyor? Kansere iyi gelen yiyecekler hangileridir? İşte şifa deposu o yiyecekler.

Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 13:19
Hangi yiyecek hangi hastalığa iyi gelir? Şifa deposu besinler

Gündelik hayattımızda yaşadığımız sağlık problemlerini yediğimiz yiyeceklerle tedavi edebilir. Bunu zaten biliyoruz. Ama nasıl? Hangi hastalığa hangi yiyecek iyi gelir sorusunun cevapları…

Diş çürümelerine karşı ıspanak
Demir deposu olarak bilinen ıspanak A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin bir sebze. Bu nedenle ıspanağın vücudun direncini arttırır.

Özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hangi yiyecek hangi hastalığa iyi gelir? Şifa deposu besinler

Kolesterole sarımsak
Taze sarmısakta mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu olarak, tansiyon ve kolesterol düşürücü olarak, kan sulandırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılmaktadır.

Hangi yiyecek hangi hastalığa iyi gelir? Şifa deposu besinler

Karaciğere enginar
Karaciğer dostu olarak da bilinen enginar, içerdiği vitamin, mineral yoğunluğu ve anti toksin özelliği ile birçok hastalıkta gıda desteği olarak kullanılabilir.

Enginar aynı zamanda mide ve sindirim sistemi dezenfektanı olarak da bilinmektedir. Bunun dışında kalp hastalıklarında, romatizma ve gut hastalığında, safra kesesi ve karaciğer rahatsızlıklarında faydalıdır. Enginar yemeği yaparken sadece taban bölümü değil, yapraklarının da pişirilip dip kısmının sıyrılarak yenmesi tavsiye edilir.

Hangi yiyecek hangi hastalığa iyi gelir? Şifa deposu besinler

Baş ağrısına havuç
Havuç salatalarda, her türlü et ve sebze yemeklerinde kullanılmalıdır. Unutkanlığa karşı kullanımı yaygındır. Son yıllarda erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı kullanılmaya başlanmıştır.

Hangi yiyecek hangi hastalığa iyi gelir? Şifa deposu besinler

Hangi hastalığa hangi yiyecek?

Özellikle havaların soğumasıyla birlikte insanların sıklıkla karılaştıkları grip hastalığına karşı, içerdiği folik asit ve C vitamini sayesinde satsuma etkili rol oynar.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bu besinlere dikkat! Sadece 30 günde...
Bu besinlere dikkat! Sadece 30 günde...
  • SON DAKİKA