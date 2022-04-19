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Haberler Galeri Hem bedeninize hem cildinize iyi gelen bitki çayları!

Hem bedeninize hem cildinize iyi gelen bitki çayları!

Bitki çayları, doğanın mucizelerini kolay ve sağlıklı şekilde bedenimize almamızı sağlar. Yüzyıllardır sağlık için kullanılan bitki çayları, cilt bakımında da oldukça etkili! Peki, hem cildinizi hem de vücudunuzu besleyen bitki çayları nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 10:33 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 11:03
Hem bedeninize hem cildinize iyi gelen bitki çayları!

Cildi besleyen ve güzelleştiren, cilt sorunlarına iyi gelen bitki çayları nelerdir? İşte hem sağlığınıza hem de cildinize iyi gelecek bitki çayları…

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Hem bedeninize hem cildinize iyi gelen bitki çayları!

YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın sağlığa sağladığı birçok faydayı herkes bilir. Bununla birlikte, bir kişiyi formda tutmanın yanı sıra, bu çay aynı zamanda popüler bir güzellik malzemesidir.

Yeşil çay içeriğindeki antioksidanlar sayesinde hücre yenilemesini arttırır ve cildinizi tazeler.

Uzmanlar her gün içilmesini öneriyor. Sıcak yaz aylarında yeşil çayı normal şekilde demledikten sonra soğutup limon ve buz ekleyerek tüketebilirsiniz.

Yüz maskesi şeklinde uygulandığında yeşil çay eksfoliyatör görevi görür.

Yüze parlaklık getirir ve ayrıca aşırı sebum üretimini azaltır.

Saçlar için yeşil çay demlenebilir ve daha sonra saç yıkama olarak kullanılabilir.

Çaydaki tanen saça parlaklık katar.

Limon suyu ile birleştirildiğinde yeşil çay kepeği azaltmaya yardımcı olur.

Hem bedeninize hem cildinize iyi gelen bitki çayları!

LİMON ÇAYI

Mükemmel bir detoksifiye edici ajan olarak bilinen, tüketildiğinde sadece sisteminizi temizlemekle kalmaz, aynı zamanda leke ve sivilcelerden kurtulmanıza da yardımcı olur.

Peeling etkisiyle ölü derileri temizler.

Lekeleri ve kararmaları iyileştirir.

Siyah noktaların oluşumunu önler.

Ciltteki sivilceleri kurutur.

Ciltteki yağ oranını dengeler.

Ciltte oluşan çatlakları hafifletir.

Cildi canlandırır.

Bu çayı demleyerek günlük beslenmenize ekleyebilirsiniz ayrıca soğuk bir karışımını her gün yüzünüze uygulayabilirsiniz.

Hem bedeninize hem cildinize iyi gelen bitki çayları!

OOLONG ÇAYI

Mükemmel bir detoksifiye edici ajan olarak bilinen, tüketildiğinde sadece sisteminizi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda leke ve sivilcelerden kurtulmanıza da yardımcı olur.

Bu çayın soğuk bir karışımını her gün yüzünüze uygulayın.

Hem bedeninize hem cildinize iyi gelen bitki çayları!

LAVANTA ÇAYI

Serinletici ve sakinleştirici faydalarının yanı sıra lavanta çayının her türlü cilt enfeksiyonunu azalttığı da bilinmektedir. İçildiğinde cildinize nem kazandıran lavanta çayı, derideki kızarıklık ve döküntülerin yok olmasına yardımcı olabilir.

Yaşlanma ile birlikte oluşan kırışıklıkların yok edilmesinde etkili olan lavanta çayı, akne tedavisi sürecine dahi doğal bir şekilde destek olabilir.

Saç dökülmesini tedavi eder ve kepeği de azaltır.

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