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Hemen mutfağınıza koşun! Bunları yiyip 10 yaş gençleşin...
Hemen mutfağınıza koşun! Bunları yiyip 10 yaş gençleşin...
Yaşlanmanın belirtileri kırışıkları önleyen, cildi pürüzsüzleştiren hastalıklara karşı koruyan vitamin deposu besinler mutfağınızda. Cilt yapınız nasıl olursa olsun, uzun yıllar daha parlak, güzel ve genç görünmeniz mümkün. Peki, bu konuda hangi besinlerden fayda sağlanabilir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 7 Eylül 2022 Çarşamba 13:37
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2022 Çarşamba 14:11
Yaşlanmayı geciktiren hastalıklara karşı savaşan besinler çok uzağızda değil. Neredeyse hepsi mutfağınızda var.
Ancak bunun için düzenli ve sağlıklı beslenme çok çok önemlidir. Eğer diri ve genç bir vücut istiyorsanız sağlıklı besinlere yönelmeniz şart...
Peki yaşlandırmayı geciktiren, vücudu gençleştiren besinler hangileri? Hangi besinler bizi daha genç gösterir? İşte yedikçe gençleşeceğiniz o besinler...
KIRMIZI BİBER:
1 orta boy kırmızı biber yaklaşık 64 mg C vitamini içerir ve günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılamaya yeter. C vitamini kollajen yapımını desteklediği için cilt sağlığı için önemli vitaminlerdendir. Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre kollajen cildin dokusunu, elastikiyetini ve nemini dengeler. Salatalarınıza kırmızı biber ekleyerek cilt sağlığınızı desteklemeye ne dersiniz?
ZEYTİN YAĞI:
Bundan yaklaşık 40 yıl önce bile Yunanistan'da Girit adasında yapılan bir çalışmada tekli doymamış yağ asitlerinin kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltabileceği bulunmuş. Şimdi ise yapılan çalışmalar bize zeytinyağının içerisinde yaşa bağlı hastalıkların önlenmesine yardımcı olan güçlü antioksidan ve polifenollerin olduğunu gösteriyor. Salatalarınıza zeytinyağı ilave ederek yağda eriyen vitaminlerin alımını artırabilirsiniz.