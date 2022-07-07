Kalp sağlığını bu süper 6 besin ile korumak mümkün!

HANGİ YAĞLAR KALBİN DOSTU?

Doç. Dr. Çanga, "Kalp-damar hastalığı riskini düşürmek için önerdiğimiz beslenme biçiminin adı Akdeniz tipi beslenmedir. Bu beslenme biçiminin temel prensibi; doymuş (hayvansal) yağların yerini doymamış yağların (bitkisel) almasıdır. Özellikle kan kolesterol düzeyimizin sağlıklı bir profilde olması için doymuş yağların yerini; çoklu doymamış yağlar, tekli doymamış yağlar ve tam tahıl kaynaklı karbonhidratlar almalıdır. Bu şekilde LDL yani kötü huylu kolesterol düşerken, HDL yani iyi huylu kolesterol yükselir" diye konuştu ve doymuş yağ tüketiminin günlük tüketim sınırına ilişkin bilgi verdi: "Tereyağ, kırmızı et, mandıra ürünleri gibi doymuş yağlardan alınan günlük enerji, toplam kalori alımımızın yüzde 10'undan daha düşük olmalıdır. Günlük 2 bin kalori aldığımızı varsayarsak; bunun 200 kalorisinden daha azı doymuş yağlardan gelebilir.