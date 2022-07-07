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Kalp sağlığını bu süper 6 besin ile korumak mümkün!

Kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölümler dünyadaki teknolojik gelişmelere rağmen hala birinci sırada geliyor. Kalp-damar hastalıklarına yakalanma yaşı giderek düştüğü için olası risk faktörlerini ortadan kaldırmak vücudun pompası görevindeki kalbimiz için hayati derecede öneme sahip ve sağlıklı beslenmek de bunun ilk adımı. Kalp sağlığını korumaya yardımcı olan besinleri sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2022 Perşembe 09:52
Kalp sağlığını bu süper 6 besin ile korumak mümkün!

Tüm dünyada, kadın ve erkeklerde kalp damar hastalıklarından ölümler ileri teknolojik gelişmelere rağmen hala birinci sırada yer alıyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kalp-damar hastalıklarına yakalanma yaş ortalaması da giderek düşüyor.

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Kalp sağlığını bu süper 6 besin ile korumak mümkün!

Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yiğit Çanga, "Risk faktörlerini ortadan kaldırmak, vücudun pompası görevini gören kalbimiz için hayati öneme sahiptir. Sağlıklı beslenme ise bu sürecin ilk ve en önemli adımıdır" dedi.

Kalp sağlığını bu süper 6 besin ile korumak mümkün!

Kalp-damar hastalıklarının önlenmesi ve kaliteli bir yaşamın sürdürülebilmesi için ömür boyunca sağlıklı beslenme prensiplerinin uygulanması ve düzenli fiziksel aktivitenin yaşam tarzı olarak benimsenmesi çok önemlidir.

Kalp sağlığını bu süper 6 besin ile korumak mümkün!

Bu yaşam şeklinin benimsenmesi sayesinde; ideal kilo korunabilmekte, vücut kitle indeksi ve bel çevresinin normal sınırlarda kalması sağlanabilmekte, kolesterol, şeker, tansiyon yüksekliği gibi risk faktörlerinin ortaya çıkması büyük ölçüde engellenebilmektedir. Ayrıca bu hastalıklara sahip olan kişilerde ilaca olan bağımlılık azalabilmekte, kalp ile ilgili sağlık sorunu yaşama riski ciddi oranda düşebilmektedir" dedi ve kalp-damar hastalığı riskini azaltan sağlıklı beslenmenin nasıl olması gerektiğini aktardı.

Kalp sağlığını bu süper 6 besin ile korumak mümkün!

HANGİ YAĞLAR KALBİN DOSTU?
Doç. Dr. Çanga, "Kalp-damar hastalığı riskini düşürmek için önerdiğimiz beslenme biçiminin adı Akdeniz tipi beslenmedir. Bu beslenme biçiminin temel prensibi; doymuş (hayvansal) yağların yerini doymamış yağların (bitkisel) almasıdır. Özellikle kan kolesterol düzeyimizin sağlıklı bir profilde olması için doymuş yağların yerini; çoklu doymamış yağlar, tekli doymamış yağlar ve tam tahıl kaynaklı karbonhidratlar almalıdır. Bu şekilde LDL yani kötü huylu kolesterol düşerken, HDL yani iyi huylu kolesterol yükselir" diye konuştu ve doymuş yağ tüketiminin günlük tüketim sınırına ilişkin bilgi verdi: "Tereyağ, kırmızı et, mandıra ürünleri gibi doymuş yağlardan alınan günlük enerji, toplam kalori alımımızın yüzde 10'undan daha düşük olmalıdır. Günlük 2 bin kalori aldığımızı varsayarsak; bunun 200 kalorisinden daha azı doymuş yağlardan gelebilir.

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