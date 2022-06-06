Kan grubunuzla ilgili bilmeniz gerekenler! Hangi besinler tüketilmeli?

Uzmanlar kan grupları ile kişinin yakalandığı hastalıklar arasında önemli bağlantılar olduğu konusunda hemfikir. Kan gruplarının insanın yaşamını şekillendiren önemli özelliklerden biri olduğunun altını çizen uzmanlar, kişilerin hastalıklara yakalanma riskinde bile bu faktörün önemli olduğunu belirtirken, her bireyin tükettiği besinler vücutta farklı etkilere sebep olduğu açıklandı. Bunun sebebi ise farklı kan gruplarına bağlandı. Her kan grubunun besinlere verdiği tepkiler farklıdır. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...