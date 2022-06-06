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Haberler Galeri Kan grubunuzla ilgili bilmeniz gerekenler! Hangi besinler tüketilmeli?

Kan grubunuzla ilgili bilmeniz gerekenler! Hangi besinler tüketilmeli?

Uzmanlar kan grupları ile kişinin yakalandığı hastalıklar arasında önemli bağlantılar olduğu konusunda hemfikir. Kan gruplarının insanın yaşamını şekillendiren önemli özelliklerden biri olduğunun altını çizen uzmanlar, kişilerin hastalıklara yakalanma riskinde bile bu faktörün önemli olduğunu belirtirken, her bireyin tükettiği besinler vücutta farklı etkilere sebep olduğu açıklandı. Bunun sebebi ise farklı kan gruplarına bağlandı. Her kan grubunun besinlere verdiği tepkiler farklıdır. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...

Giriş Tarihi: 6 Haziran 2022 Pazartesi 14:52
Kan grubunuzla ilgili bilmeniz gerekenler! Hangi besinler tüketilmeli?

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.

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Kan grubunuzla ilgili bilmeniz gerekenler! Hangi besinler tüketilmeli?

Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

Kan grubunuzla ilgili bilmeniz gerekenler! Hangi besinler tüketilmeli?

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi.

Kan grubunuzla ilgili bilmeniz gerekenler! Hangi besinler tüketilmeli?

Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi

Kan grubunuzla ilgili bilmeniz gerekenler! Hangi besinler tüketilmeli?

Bu durum, 0 grubu dışındakilerin kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor.

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