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Haberler Galeri Ev yoğurdunun bir faydası daha ortaya çıktı! O hastalığı yok ediyor

Ev yoğurdunun bir faydası daha ortaya çıktı! O hastalığı yok ediyor

Sofraların vazgeçilmezi olan yoğurt içeriğindekiler ile oldukça da besleyici. Kimisi yoğurdunuz hazır almayı tercih ederken kimisi de ev yoğurdundan vazgeçmiyor.Yoğurtla ilgili yapılan dikkat çeken bir araştırmanın sonucu açıklandı. Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi. Çıkan sonuç araştırmacılara da şaşırttı.

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 12:42 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 12:47
Kanser uzmanlarından ev yoğurdu uyarısı! 2 fincan tüketirseniz...
Kanser uzmanlarından ev yoğurdu uyarısı! 2 fincan tüketirseniz...

ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.

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Kanser uzmanlarından ev yoğurdu uyarısı! 2 fincan tüketirseniz...
Kanser uzmanlarından ev yoğurdu uyarısı! 2 fincan tüketirseniz...

HER GÜN YAKLAŞIK 2 FİNCAN YOĞURT TÜKETTİLER

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

Kanser uzmanlarından ev yoğurdu uyarısı! 2 fincan tüketirseniz...
Kanser uzmanlarından ev yoğurdu uyarısı! 2 fincan tüketirseniz...

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi.

Kanser uzmanlarından ev yoğurdu uyarısı! 2 fincan tüketirseniz...
Kanser uzmanlarından ev yoğurdu uyarısı! 2 fincan tüketirseniz...

Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde sonuçları açıklanan araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Bilecen, söz konusu çalışmanın alanında bir ilk olduğunu belirterek, elde edilen öncül sonuçların çok önem taşıdığını söyledi.

Kanser uzmanlarından ev yoğurdu uyarısı! 2 fincan tüketirseniz...
Kanser uzmanlarından ev yoğurdu uyarısı! 2 fincan tüketirseniz...

Hassas bağırsak sendromunun en yaygın görülen sindirim sistemi hastalıklarından olduğunu aktaran Bilecen, hastalığın karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal atakları ile seyrettiğini ve kişinin sosyal hayatını büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.

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