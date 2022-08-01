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Karaciğer yağlanmasından şikayetciyseniz bu besinler ilaç gibi gelecek!
Karaciğer yağlanmasından şikayetciyseniz bu besinler ilaç gibi gelecek!
Karaciğer yağlanmasını önleyen besinler nelerdir? Karaciğere faydalı besinler hangileri? Karaciğer yağlanması nasıl önlenir? Kandaki toksinleri temizlemekten vücudun detoks sistemine yardımcı olmaya kadar birçok görevi olan karaciğer, protein, karbonhidrat, yağ, vitaminler ve ilaçların vücutta işlem görmesine yardımcı olur. Peki, vücudumuz için hayati görevi olan karaciğerimiz yağlanırsa ne olur? Görülme sıklığı günbegün artan karaciğer yağlanması, hiçbir belirti vermeden sinsi sinsi de ilerleyebiliyor. Peki, Karaciğer yağlanmasını önleyen besinler nelerdir? Karaciğere faydalı besinler hangileri? Karaciğer yağlanması nasıl önlenir?
Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 11:03
Güncelleme Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 11:33
FAZLA KİLONUZ VARSA KARACİĞERİNİZİ KONTROL ETTİRİN
Karaciğer yağlanması bakımından en riskli kişiler kilo fazlalığı olanlardır. Bunun yanında; şeker hastaları, hızlı kilo alıp verenler, bazı genetik hastalığı olan kişiler karaciğer yağlanması yönünden risk altındadır.
Kalp damar sistemlerini ve beyin damarlarını da tehdit eden karaciğer yağlanması, çoğunlukla iyi huylu olsa da tedavi edilmediğinde siroz, karaciğer yetersizliği ve karaciğer kanserine neden olabilmektedir. Genellikle herhangi bir belirti vermeden ilerleyen karaciğer yağlanması ancak karaciğer test sonuçlarında bozukluk olmasıyla fark edilebilmektedir.
SAĞLIKLI BESLENMEYLE ÖNLEMİNİZİ ALIN
Giderek artan obezite, insülin direnci ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının neden olduğu karaciğeryağlanması kalp damar hastalıkları ve beyin damar hastalıklarına maruz kalma olasılığını ciddi oranda artırmaktadır.
Şeker hastalarının insülin direnci yükseldikçe karaciğer yağlanması görülme riski aynı oranda artmaktadır. Siroz evresine kadar hiçbir belirti vermeyen hastalık sinsice ilerlemektedir. Karaciğer belirti verdiğinde hasta artık siroz olmuştur. Tedavi süreci çeşitli ilaçlarla gerçekleşmektedir ancak sağlıklı ve düzenli beslenme ile fiziksel aktivite en faydalı tedavi biçimidir.
Tedavi süreci çeşitli ilaçlarla gerçekleşmektedir ancak sağlıklı ve düzenli beslenme ile fiziksel aktivite en faydalı tedavi biçimidir.