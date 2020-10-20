Kilo verdiren besinler nelerdir? Kilo verdiren besinlerin listesi

TAVUK GÖĞSÜ

Tavuk en çok tüketilen yüksek proteinli besinlerden biridir. Tavuğun göğüs kısmı en yağsız bölümdür. 85 gram kızartılmış, derisiz tavuk göğsü yaklaşık 27 gram protein ve 140 kaloriye sahiptir. Yapılan araştırmalara göre yüksek protein diyetinde tavuk tüketimi kilo kaybına yardımcı oluyor. Aynı etki, temel protein kaynağı olan kırmızı et tüketiminde de görülmektedir. Tavuk, daha çok diyet besin olarak görülmektedir.