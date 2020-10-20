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Kilo verdiren besinler nelerdir? Kilo verdiren besinlerin listesi
Kilo verdiren besinler nelerdir? Kilo verdiren besinlerin listesi
Kilo verdiren besinler nelerdir? Kilo verdiren besinlerin listesi... Yaz mevsiminin son ayında, zayıflamak için diyet listesi arayanlara uzmanlardan, kritik tavsiyeler geldi. Kilo vermeye yardımcı olan besinlerin listesi, her evin sofrasına uygun maliyette. İşte herkesin merakla beklediği kilo verdiren besinlerin listesi...
Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 16:45
Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 16:46
Diyetisyen Emre Uzun, araştırmalarda yüksek proteinli diyetlerin kilo vermeye yardımcı olduğunun ortaya konulduğunu ve protein alımı için en basit yolun, yüksek proteinli gıdalar tüketmekten geçtiğini söylüyor. İşte, proteini yüksek besinler…
TAVUK GÖĞSÜ
Tavuk en çok tüketilen yüksek proteinli besinlerden biridir. Tavuğun göğüs kısmı en yağsız bölümdür. 85 gram kızartılmış, derisiz tavuk göğsü yaklaşık 27 gram protein ve 140 kaloriye sahiptir. Yapılan araştırmalara göre yüksek protein diyetinde tavuk tüketimi kilo kaybına yardımcı oluyor. Aynı etki, temel protein kaynağı olan kırmızı et tüketiminde de görülmektedir. Tavuk, daha çok diyet besin olarak görülmektedir.
Pastörize tavuklar daha yüksek antioksidan ve omega 3 seviyesine sahiptir. Proteine ilaveten, tavuk yüksek miktarda niasin, B6 vitamini, selenyum ve fosfor kaynağıdır.
100 gramındaki protein miktarı: 31 gram (kalorisinin %80'i)
Özet: Tavuk göğsü çok popüler bir protein kaynağıdır, 85 gram göğüs 27 gram protein sağlar. Aynı zamanda iyi bir B vitaminleri ve mineraller kaynağıdır.
HİNDİ GÖĞSÜ
Hindi düşük yağlı bir protein kaynağıdır. Kanatlıların en yağsızlarındandır. 85 gram kızartılmış, derisiz hindi göğsü yaklaşık 24 gram protein ve 115 kalori içerir. Hindi aynı zamanda niasin, B6 vitamini, selenyum, fosfor ve çinko açısından zengindir.
Aynı zamanda yüksek miktarda triptofan içerir. Bu aminoasit önemli bir nörotransmitter madde olan serotonin sentezine yardımcı olur.
100 gramındaki protein miktarı: 30 gram (kalorisinin %95'i)
Özet: Hindi düşük kalorili bir protein kaynağıdır. Aynı zamanda B vitaminleri, selenyum ve çinko gibi mineralleri içerir.