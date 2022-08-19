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Koku duyunuz ne kadar keskinse o kadar hızlı kilo veriyorsunuz: Bu kokular iştah kapatıyor!
Koku duyunuz ne kadar keskinse o kadar hızlı kilo veriyorsunuz: Bu kokular iştah kapatıyor!
Kilo vermek için şok diyetler, çeşitli detokslar ve birçok egzersizi denediyseniz ancak tek başına hiçbiri yeterli gelmediyse üzülmeyin. Koku duyunuz çok gelişmişse ve burnunuz keskinse bazı yiyeceklerin kokusu iştahınızı kapatmaya ve kilo vermenize yardımcı olabilir. Peki, iştah kapatan besinler hangileri? Koku ve iştah kaybı arasındaki ilişki nasıl?
Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:07
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:43
Bazı kokuların insan vücudunda iştahı tetiklediği bazı kokularınsa tokluk hissi yarattığı konuşuluyor. Koku ile beyne giden sinyaller vücudunuzda yemek yemeği bırakma hissini sağlıyor. Başka bir deyişle bazı kokular iştahımızı dolambaçlı yoldan bastırıyor. Bu da bizi daha az acıktırıyor ve az yememizi sağlıyor.
Kokular, yağ depolanmasını düzenliyor. Bazı kokular sağlıklı ve hızlı bir metabolizma sağladığı için hızlı kilo verme konusunda katkıda bulunuyor. Koku diyeti bir aromaterapi tekniği olup, insan beynini tok olduğuna inandırıp, kandırmak üzerine kuruludur. Peki, hangi kokular iştahın azalmasını sağlar?
İŞTAH AZALTAN KOKULAR
NANE
Zayıflamak ve hızlı kilo vermek için doğru yol doğru beslenme ve egzersiz yapmaktan geçiyor. Diyet yaparken yaptığımız egzersizler de yediklerimiz içtiklerimiz kadar önemli. Egzersiz performansınızı artırmak ne iştahınızı azaltmak için nane koklamayı deneyin. Taze yeşil yapraklar yada nane koklamak ruh halinizi düzeltiyor , enerji düzeylerini arttırıyor, dikkat sürenizi ve uyanıklığınızı artırıyor ve böylelikle egzersizden daha çok zevk almanızı sağlıyor.
YEŞİL ELMA
Aniden gelen açlık krizleriyle baş edebilmek zordur. Ancak bunu birazda azaltmanın yöntemi elbette ki var. Yemeğinizi yemeden bir kaç dakika önce biraz yeşil elma koklamayı deneyin. Yeşil elma koklamanın iştah kestiğini göreceksiniz.
GREYFURT
C vitamini bakımından zengin olan greyfurt, bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle bilinmekte. Aynı zamanda cilt sağlığı ve güzelliği içinde kullanılan greyfurt, hızlı kilo kaybına da yardımcı olur. Yemek yemeye başlamadan hemen önce taze, pembe bir greyfurt koklamak iştahınızı azaltabilir. Böylelikle daha küçük porsiyonlarda yemek yersiniz.