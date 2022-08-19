Haberler Galeri Koku duyunuz ne kadar keskinse o kadar hızlı kilo veriyorsunuz: Bu kokular iştah kapatıyor!

Koku duyunuz ne kadar keskinse o kadar hızlı kilo veriyorsunuz: Bu kokular iştah kapatıyor!

Kilo vermek için şok diyetler, çeşitli detokslar ve birçok egzersizi denediyseniz ancak tek başına hiçbiri yeterli gelmediyse üzülmeyin. Koku duyunuz çok gelişmişse ve burnunuz keskinse bazı yiyeceklerin kokusu iştahınızı kapatmaya ve kilo vermenize yardımcı olabilir. Peki, iştah kapatan besinler hangileri? Koku ve iştah kaybı arasındaki ilişki nasıl?

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:07 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





