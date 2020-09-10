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Maden suyu zararlı mı faydalı mı? Ne kadar içilmeli? İşte detaylar...
Maden suyu zararlı mı faydalı mı? Ne kadar içilmeli? İşte detaylar...
Maden suyu insan sağlığı için zararlı mı faydalı mı? Günde ne kadar tüketilmeli? Zararları neler faydaları neler? Maden suyu, vücudun ihtiyaç duyduğu minerallerin birçoğuna sahiptir. Düzenli tüketimde vücut ve cilt sağlığına katkı sağlamaktadır. Maden suyu, genellikle sodayla karıştırılır. Soda içilebilir bir suyun karbondioksit karıştırılmış haliyken; maden suyu, yeraltı sularından elde edilen, yer altından yüzeye çıkarken, mineral yönünden zenginleşir. İşte maden suyunun zararları ve faydaları...
Giriş Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 14:00
Maden suyu, vücudun ihtiyaç duyduğu minerallerin birçoğuna sahiptir. Düzenli tüketimde vücut ve cilt sağlığına katkı sağlamaktadır. Maden suyu, genellikle sodayla karıştırılır. Soda içilebilir bir suyun karbondioksit karıştırılmış haliyken; maden suyu, yeraltı sularından elde edilen, yer altından yüzeye çıkarken, mineral yönünden zenginleşir.
Maden suyu, kemikler için en önemli mineral olan kalsiyum kaynağıdır. Vücuttaki kemik, diş vb. dokulara yaptığı katkıyla, günlük kalsiyum ihtiyacını karşılar. Günde bir bardak içilen maden suyu vücuda katkı sağlamaktadır.
Düzenli maden suyu tüketimi kan basıncı dengesini düzenlemektedir. Kan basıncının belirli bir dengede kalmasını sağlayan maden suyu magnezyum ve kalsiyum açısından çok zengindir.
MADEN SUYUNUN ZARARLARI NELERDİR?
Maden suyu vücuda çok yararlı mineral ve kalsiyum açısından çok zengindir. Belirli bir tüketimde kalması uzmanlar tarafından önerilmektedir. Aşırı tüketimde vücuda zarar verebildiği bilinmektedir. Sodayla karıştırılan maden suyu, içerisinde karbondioksit gazı olan bir içecektir. Bu yüzden aşırı tüketimi bazı sorunlara yol açabilmektedir.
Günlük maden suyu tüketiminde 10 litreye çıkarsanız, bu durumda su zehirlenmesi denilen durum ortaya çıkabilmektedir. Alınan suyun vücuttan atılması gerekir ve vücut su atarken aynı zamanda sodyum kaybına uğramaktadır.