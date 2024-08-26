Meyve suyu tüketenler dikkat! Kalp sağlığınız tehlikede olabilir

'SARIMSAK VE ZENCEFİL KALP SAĞLIĞINI KORUYABİLİR'
Bazı diyet alışkanlıklarının ve yaşam tarzı değişikliklerinin özellikle halk arasında pek bilinmediğini, fakat bu faktörlerin ve alışkanlıkların kalp sağlığı açısından faydalı olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Başar, şu bilgileri paylaştı:
"Örneğin; bağışıklığı güçlendirici gıdalar (sarımsak, zencefil ve zerdeçal gibi) aynı zamanda anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve bu da kalp sağlığını koruyabilir. Kakule, kalp sağlığını destekleyen antioksidan özelliklere sahip bir baharattır. Kakule çayı tüketmek, kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Yüksek tansiyon problemi olmayan kişilerde fermente gıdalar, kırmızı pancar suyu ve turşu suyu, probiyotikler açısından zengindir ve bu da bağırsak sağlığını iyileştirir."
'SOĞUK SUYLA DUŞ, KAN DOLAŞIMINI ARTIRABİLİR'
Sağlıklı bir bağırsak mikroflorasının, kalp sağlığını olumlu etkilediğini belirten Uzm. Dr. Başar, "Kırmızı pancar suyu, nitrik oksit üretimini artırarak kan damarlarını genişletir ve kan basıncını düşürür. Aşırı tüketiminden kaçınmak şartıyla yüksek kakao içeriğine sahip bitter çikolata, flavonoidler açısından zengindir. Bu bileşikler kan basıncını düşürebilir, inflamasyonu azaltabilir. Çarkıfelek çiçeği (pasiflora), doğal bir sakinleştiricidir ve stres yönetiminde faydalı olabilir. Stres, kalp hastalıklarının önemli bir tetikleyicisidir. Bu yüzden çarkıfelek çayı tüketmek stresi azaltarak kalp sağlığını destekleyebilir. Bunun yanında soğuk suyla duş almak, kan dolaşımını artırabilir ve kan damarlarının sağlığını iyileştirebilir. Bu, kalp sağlığına dolaylı yoldan fayda sağlayabilir" ifadelerini kullandı.