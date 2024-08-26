Meyve suyu tüketenler dikkat! Kalp sağlığınız tehlikede olabilir

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Başar, sağlıklı bir kalbe sahip olabilmek için nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Sağlıklı bir kalp için yaşam tarzının ve beslenmenin önemine değinen Uzm. Dr. Başar, "Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için kişisel motivasyon yüksek olmalı ve yaşam tarzı sağlıklı bir çerçevede kalmak üzere değiştirilmelidir. Bu değişiklikler hayatın tüm alanlarına sirayet etmeli ki sağlık ve beraberinde mutluluk gelebilsin. Günlük olarak çeşitli meyve ve sebzeler tüketmek, kalp sağlığına faydalıdır. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek, kahverengi pirinç gibi tam tahıllar tercih edilmelidir. Haftada en az iki kez Omega-3 yağ asitleri açısından zengin balıklar (somon gibi) tüketmek faydalıdır. Trans yağlardan ve doymuş yağlardan kaçılmalı, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

'AŞIRI ALKOL TÜKETİMİNDEN UZAK DURULMALI'

Sigara ve alkol tüketimini bırakmanın kalp sağlığı için en iyi adımlardan biri olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Başar, "Stres yönetimi; meditasyon, derin nefes alma egzersizleri, yoga gibi yöntemlerle öğrenilmelidir. Sevilen aktivitelerle meşgul olmak da stresin azalmasına yardımcı olabilir" diye konuştu.

'SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN GÜNDE 7-8 SAAT KALİTELİ UYKU ŞART'

Tıbbi tetkik ve kontrollerinde sağlığımız açısından aksatılmaması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Başar, "Kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri seviyelerini düzenli kontrol ederek, önerilen sağlık taramalarını ve testleri ihmal etmemek gerekir. Kalp sağlığını korumak için günde 7-8 saat kaliteli uyku almayı hedeflenmelidir. Aşırı kilolu veya obez olmak kalp hastalığı riskini artırabilir. Vücut kitle indeksini (BMI) sağlıklı bir aralıkta tutmaya çalışılmalıdır. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme ile kilo kontrolü sağlanmalıdır. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta (yürüyüş, bisiklet sürme gibi) veya 75 dakika yüksek yoğunlukta (koşu, yüzme gibi) egzersiz önerilir" dedi.