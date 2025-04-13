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'Neden kilo veremiyorum?' diyorsan sebebi demir eksikliği olabilir

Diyet yapıyor, spor yapıyor ama bir türlü kilo veremiyor musunuz? Nedeni sandığınızdan farklı olabilir. Kilo vermek için yoğun çaba harcayan pek çok kişi, farkında olmadan demir eksikliği nedeniyle sonuç alamıyor. Metabolizmayı yavaşlatan bu eksiklik, diyetin ve egzersizin etkisini gölgeleyebiliyor. Peki demir eksikliği belirtileri neler? Hangi besinlerde demir var? İşte detaylar...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

’Neden kilo veremiyorum?’ diyorsan sebebi demir eksikliği olabilir

Kilo vermeye çalışanların yaşadığı en büyük hayal kırıklıklarının başında, tüm çabaya rağmen tartıda değişim görememek geliyor. Çoğu zaman uygulanan diyet programları, kalori hesaplamaları ya da egzersiz planları suçlanıyor. Ancak kilo kaybının önündeki engel bazen hiç beklenmeyen bir noktada ortaya çıkabiliyor: Demir eksikliği.

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’Neden kilo veremiyorum?’ diyorsan sebebi demir eksikliği olabilir

BELİRTİLER SESSİZCE ORTAYA ÇIKIYOR:

Sürekli yorgunluk hissi

Egzersiz sonrası aşırı bitkinlik

Solgun cilt

Tırnaklarda kırılma

Konsantrasyon güçlüğü

’Neden kilo veremiyorum?’ diyorsan sebebi demir eksikliği olabilir

DEMİR EKSİKLİĞİ KİLO VERMEYİ NEDEN ZORLAŞTIRIR?

Metabolizma yavaşlar

Egzersiz performansı düşer

Vücut yağ yakmakta zorlanır

Günlük enerji ihtiyacı azalır

’Neden kilo veremiyorum?’ diyorsan sebebi demir eksikliği olabilir

PEKİ NE YAPMALI?

Demir açısından zengin besinler tüketmek büyük fark yaratabilir.
Kırmızı et
Yumurta
Ispanak
Mercimek
Pekmez

’Neden kilo veremiyorum?’ diyorsan sebebi demir eksikliği olabilir

Demir, vücudun enerji üretiminde ve oksijen taşımasında önemli bir rol oynuyor. Eksikliği durumunda metabolizma yavaşlıyor, vücut daha az enerji harcamaya başlıyor. Bu durum, kilo kaybını zorlaştırmakla kalmıyor, sürecin tamamen durmasına da neden olabiliyor.

’Neden kilo veremiyorum?’ diyorsan sebebi demir eksikliği olabilir