'Neden kilo veremiyorum?' diyorsan sebebi demir eksikliği olabilir
Diyet yapıyor, spor yapıyor ama bir türlü kilo veremiyor musunuz? Nedeni sandığınızdan farklı olabilir. Kilo vermek için yoğun çaba harcayan pek çok kişi, farkında olmadan demir eksikliği nedeniyle sonuç alamıyor. Metabolizmayı yavaşlatan bu eksiklik, diyetin ve egzersizin etkisini gölgeleyebiliyor. Peki demir eksikliği belirtileri neler? Hangi besinlerde demir var? İşte detaylar...
GÖZDE AYVAZ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Kilo vermeye çalışanların yaşadığı en büyük hayal kırıklıklarının başında, tüm çabaya rağmen tartıda değişim görememek geliyor. Çoğu zaman uygulanan diyet programları, kalori hesaplamaları ya da egzersiz planları suçlanıyor. Ancak kilo kaybının önündeki engel bazen hiç beklenmeyen bir noktada ortaya çıkabiliyor: Demir eksikliği.
Demir açısından zengin besinler tüketmek büyük fark yaratabilir. Kırmızı et Yumurta Ispanak Mercimek Pekmez
Demir, vücudun enerji üretiminde ve oksijen taşımasında önemli bir rol oynuyor. Eksikliği durumunda metabolizma yavaşlıyor, vücut daha az enerji harcamaya başlıyor. Bu durum, kilo kaybını zorlaştırmakla kalmıyor, sürecin tamamen durmasına da neden olabiliyor.