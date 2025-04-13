'Neden kilo veremiyorum?' diyorsan sebebi demir eksikliği olabilir

Diyet yapıyor, spor yapıyor ama bir türlü kilo veremiyor musunuz? Nedeni sandığınızdan farklı olabilir. Kilo vermek için yoğun çaba harcayan pek çok kişi, farkında olmadan demir eksikliği nedeniyle sonuç alamıyor. Metabolizmayı yavaşlatan bu eksiklik, diyetin ve egzersizin etkisini gölgeleyebiliyor. Peki demir eksikliği belirtileri neler? Hangi besinlerde demir var? İşte detaylar...

GÖZDE AYVAZ Giriş Tarihi : 13 Nisan 2025 14:48 Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 14:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





