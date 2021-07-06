Ömrü uzatan meyve ve sebzeler belli oldu! 30 yıllık araştırma!

Fransa kamu kurumu Ulusal Sağlıklı Beslenme Programı kapsamında yapılan araştırmaya göre günde iki porsiyon meyve ve üç porsiyon sebze yemenin ömrü uzattığı açıklandı. Amerikan Kalp Derneği tarafından yürütülen Harvard Tıp Fakültesi'nde Epidemiyolog ve beslenme uzmanı olarak görev yapan Prof. Dong D. Wang öncülüğünde gerçekleştirilen araştırma da Fransa'nın açıkladığı verileri doğrulayarak 30 yıla kadar takip edilen 100 binden fazla kişi üzerinde yaptığı çalışmada günde beş porsiyon sebze ve meyve türünün yenilmesinin ömrü uzattığını belirtti.