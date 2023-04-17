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Sadece bir yemek kaşığı bile yetiyor! O hastalıkla savaşıyor

Keten tohumu, içindeki omega-3 yağ asitleri, alfa-linolenik asit ve lifli bileşikler sayesinde insanların en çok korktuğu hastalıkların başında gelen kanserin birçok türüne karşı kalkan oluyor. İşte kanserle kahramanca savaşan besinler...

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 11:59 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 12:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





