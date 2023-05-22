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Sadece bir yemek kaşığı bile yetiyor! O hastalıkla savaşıyor

İnsanların en çok korktuğu hastalıkların başında gelen keten tohumu, içindeki omega-3 yağ asitleri, alfa-linolenik asit ve lifli bileşikler sayesinde kanserin birçok türüne karşı kalkan oluyor. İşte kanserle kahramanca savaşan besinler...

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 08:43 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 08:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





