Sağlığımız tehdit altında: Günlük olarak kullandığımız bazı eşyalar pislik saçıyor!

ÇÖP KUTULARI

İçine atılan atık türü fark etmeksizin her çöp kutusu bir bakteri yuvasıdır. Özellikle mutfakta ve banyoda bulunan çöplerin temizliği konusunda çok hassas davranılmalıdır. Çöp torbalarını değiştirmek ise bu konuda size pek de yardımcı olmaz.

Çöp kutularını temizlemek için su ve sabunun yanı sıra dezenfekte edici bir ürüne de eklemeniz gerekiyor. Bu sayede çöpteki kötü kokunun da yok olmasını sağlarken tüm bakteri ve mikropları da uzaklaştırmış olursunuz. Temizlik bittikten sonra ellerinizi de yıkamayı unutmayın.