Semiz otu tam bir şifa deposu çıktı! O hastalıklara kalkan oluyor

Başta Büyük Menderes Ovası olmak üzere sulak olan her yerde kendiliğinden yetişen semizotunun, tarımsal mücadele kapsamında genellikle yok edildiğini ancak bu bitkinin tam bir sağlık dostu olduğunu kaydeden firma görevlisi Hakan Başlık, "Atalarımız hiçbir şeyi boşuna tüketmemiş" dedi.

Araştırma yaptıkları bölgelerde insanların sağlık durumunu incelerken beslenme alışkanlıklarını da göz önünde tuttuklarını kaydeden Başlık, "İnsanların uzun ömürlü olduğu yerlerdeki beslenme alışkanlığını da inceledik. Bugün değeri pek bilinmese de eskiden bölge insanı semizotunu gerek yemek yaparak gerekse salata olarak sofralarından eksik etmemiş. Bugün yaptığımız incelemede ise başta kolajen zenginliği bakımından önemli bir bitki olan semizotunun kalp sağlığı öncelikli olmak üzere çok faydalı olduğunu belirledik" dedi.