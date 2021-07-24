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Haberler Galeri Severek tüketiyoruz ama! Bu zararını kimse bilmiyor...

Severek tüketiyoruz ama! Bu zararını kimse bilmiyor...

Günümüzde sıkça yaygınlaşan kanser hastalığına yediğimiz, içtiğimiz besinlerin başlıca sebep olduğu artık herkes tarafından bilinmekte... İşte ne kadar masum gözükseler de içeriği nedeniyle kansere sebep ve uzak durmamız gereken gıdalar...

Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:51
Severek tüketiyoruz ama! Bu zararını kimse bilmiyor...

Mikrodalgada patlamış mısır

Zararlı içerik: Trans yağlar

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Severek tüketiyoruz ama! Bu zararını kimse bilmiyor...

Tavuk nugget

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

Severek tüketiyoruz ama! Bu zararını kimse bilmiyor...

İşlenmiş et

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

Severek tüketiyoruz ama! Bu zararını kimse bilmiyor...

Beyaz un

Zararlı içerik: Klor dioksit

Severek tüketiyoruz ama! Bu zararını kimse bilmiyor...

Cips

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

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