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Haberler Galeri Severek tüketiyoruz ama! Ölümcül hastalığa davetiye çıkarıyor...

Severek tüketiyoruz ama! Ölümcül hastalığa davetiye çıkarıyor...

Günümüzde sıkça yaygınlaşan kanser hastalığına yediğimiz, içtiğimiz besinlerin başlıca sebep olduğu artık herkes tarafından bilinmekte... İşte ne kadar masum gözükseler de içeriği nedeniyle kansere sebep ve uzak durmamız gereken gıdalar...

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 15:32
Severek tüketiyoruz ama! Ölümcül hastalığa davetiye çıkarıyor...

Mikrodalgada patlamış mısır

Zararlı içerik: Trans yağlar

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Severek tüketiyoruz ama! Ölümcül hastalığa davetiye çıkarıyor...

Tavuk nugget

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

Severek tüketiyoruz ama! Ölümcül hastalığa davetiye çıkarıyor...

İşlenmiş et

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

Severek tüketiyoruz ama! Ölümcül hastalığa davetiye çıkarıyor...

Beyaz un

Zararlı içerik: Klor dioksit

Severek tüketiyoruz ama! Ölümcül hastalığa davetiye çıkarıyor...

Cips

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

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