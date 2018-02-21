Sigara ağız kanserleri riskini 5 kata kadar artırıyor!

Bu amaçla, sigaranın özelde ağız dokuları üzerine etkilerinden bahsetmek istediğini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti: "Sigaranın ağız dokularına olan etkileri, diş dokuları ve ağızdaki mevcut restorasyonlarda renklenmeler gibi en masum etkileri olarak kabul edilebilecek kozmetik problemlerden başlayıp, ağız kanserlerine kadar varabilen ciddi rahatsızlarla sonuçlanabilmektedir. Sigara içen hastalarda diş kayıpları içmeyenden daha fazla olmaktadır. Dil yüzeyinde renklenme, kötü ağız kokusu, kök çürükleri, tat duyusunda azalma, kıllı dil, mantar enfeksiyonları sigara kullanımına bağlı olarak ağızda gelişebilecek olumsuzluklardan yalnızca birkaçıdır.