Sigara ağız kanserleri riskini 5 kata kadar artırıyor!

Sigara içen bireylerin ağız ortamlarında, diş ve diş eti sağlığı için tehdit oluşturan hastalık yapıcı mikroorganizmaların daha yoğunluklu mevcut olduğu farklı çalışmalarda ispat edilmiştir. Sigara içenlerde diş eti hastalıklarıyla daha sık karşılaşılmaktadır. Ayrıca sigara içen bireylerde diş eti hastalığı diş destek dokularında daha büyük yıkımlarla şiddetli seyretmekte ve bu hastalarda cerrahi ve cerrahi olmayan diş eti tedavileriyle sağlanabilen iyileşme sigara içmeyen bireylere göre daha düşük olmaktadır."