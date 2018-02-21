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Sigara ağız kanserleri riskini 5 kata kadar artırıyor!

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2018 Çarşamba 11:33 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2020 Pazartesi 18:02
Sigara ağız kanserleri riskini 5 kata kadar artırıyor!

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Canan Uzun, ağızda en sık meydana gelen kanser türünün yassı hücreli karsinom olduğunu ve tüm ağız kanserleri içinde yaklaşık yüzde 90 oranında görüldüğünü belirterek, "Araştırmalar sigara kullanımının ağız kanserlerine yakalanma riskini 2 ila 5 kata kadar artırdığını göstermektedir. Bu risk ne kadar süre sigara kullanıldığı ve içilen sigara sayısıyla da ilişkilidir" dedi.

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Sigara ağız kanserleri riskini 5 kata kadar artırıyor!

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Uzun, yaptığı açıklamada, sigara içmenin insan vücuduna zarar verdiği gerçeğinin günümüzde açıkça ortaya konulduğunu, buna rağmen sigara kullanımının hala yaygın bir alışkanlık olarak sürdürüldüğünü söyledi. Sigara içme oranının gelişmiş ülkelerde azalmaktayken, gelişmekte olan ülkelerde hala yüksek seviyelerde bulunduğunu dile getiren Uzun, bu ülkelerde yeni sigara bağımlılarının ortaya çıkışının da devam ettiğini aktardı.

Sigara ağız kanserleri riskini 5 kata kadar artırıyor!

Yrd. Doç. Dr. Canan Uzun, "Ülkemizde ise sigara kullanımında son yıllarda azalma sağlanmış olmasına rağmen çok üzücüdür ki sigaraya başlama yaşında düşüş olduğu kaydedilmektedir. Sigaraya karşı verilecek mücadelede, günümüz iletişim çağında bilhassa çocuk ve gençleri sigara üreticilerinin özendirici kara kampanyalarından soyutlamak mümkün değilken, zararlarına dair toplumdaki bilinç düzeyinin artırılması son derece önemli" diye konuştu.

Sigara ağız kanserleri riskini 5 kata kadar artırıyor!

Bu amaçla, sigaranın özelde ağız dokuları üzerine etkilerinden bahsetmek istediğini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti: "Sigaranın ağız dokularına olan etkileri, diş dokuları ve ağızdaki mevcut restorasyonlarda renklenmeler gibi en masum etkileri olarak kabul edilebilecek kozmetik problemlerden başlayıp, ağız kanserlerine kadar varabilen ciddi rahatsızlarla sonuçlanabilmektedir. Sigara içen hastalarda diş kayıpları içmeyenden daha fazla olmaktadır. Dil yüzeyinde renklenme, kötü ağız kokusu, kök çürükleri, tat duyusunda azalma, kıllı dil, mantar enfeksiyonları sigara kullanımına bağlı olarak ağızda gelişebilecek olumsuzluklardan yalnızca birkaçıdır.

Sigara ağız kanserleri riskini 5 kata kadar artırıyor!

Sigara içen bireylerin ağız ortamlarında, diş ve diş eti sağlığı için tehdit oluşturan hastalık yapıcı mikroorganizmaların daha yoğunluklu mevcut olduğu farklı çalışmalarda ispat edilmiştir. Sigara içenlerde diş eti hastalıklarıyla daha sık karşılaşılmaktadır. Ayrıca sigara içen bireylerde diş eti hastalığı diş destek dokularında daha büyük yıkımlarla şiddetli seyretmekte ve bu hastalarda cerrahi ve cerrahi olmayan diş eti tedavileriyle sağlanabilen iyileşme sigara içmeyen bireylere göre daha düşük olmaktadır."

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