Sigara içenler dikkat! Her gün bir tane tüketirseniz... | İşte sigarayı bıraktıran besinler

Her sigara içtiğinizde toksik gazlar akciğerlerinize ve ardından kan dolaşımınıza geçer ve vücuttaki her organa yayılırlar. Bir sigara nikotin ve çeşitli başka bileşikler içeren tütün yaprakları kullanılarak yapılır. Tütün ve bileşikler yandığında kansere neden olduğu bilinen 40'tan fazla tehlikeli kimyasal salgılarlar.