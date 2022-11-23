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Sigara içenler dikkat! Her gün bir tane tüketirseniz... | İşte sigarayı bıraktıran besinler
Sigara içenler dikkat! Her gün bir tane tüketirseniz... | İşte sigarayı bıraktıran besinler
Sigara içenler dikkat! Her sigara içtiğinizde toksik gazlar akciğerlerinize ve ardından kan dolaşımınıza geçer ve vücuttaki her organa yayılırlar. Tütün ve bileşikler yandığında, kansere neden olduğu bilinen 40'tan fazla tehlikeli kimyasal salgılarlar. Sigarayı bıraktıran besinler açıklandı.
Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 10:59
Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 11:00
Sigara içenler dikkat! Her gün bir tane tüketirseniz... | İşte sigarayı bıraktıran besinler
Her sigara içtiğinizde toksik gazlar akciğerlerinize ve ardından kan dolaşımınıza geçer ve vücuttaki her organa yayılırlar. Bir sigara nikotin ve çeşitli başka bileşikler içeren tütün yaprakları kullanılarak yapılır. Tütün ve bileşikler yandığında kansere neden olduğu bilinen 40'tan fazla tehlikeli kimyasal salgılarlar.
Sigara içenler dikkat! Her gün bir tane tüketirseniz... | İşte sigarayı bıraktıran besinler
Sigara dumanı; zehirli gazlardan karbonmonoksit, azot oksit ve eser miktarda kansere neden olan radyoaktif parçacıkları içerir. Puro, pipo, çiğneme tütün ve dumansız tütün de dahil olmak üzere tüm tütün türleri tehlikelidir.
Sigara içenler dikkat! Her gün bir tane tüketirseniz... | İşte sigarayı bıraktıran besinler
Nikotin, beyinde zevkli bir his uyandıran tütün bağımlılığı yapan bir kimyasaldır. Tekrarlanan nikotin alımı beyni duyarsızlaştırır, normal hissetmek için gittikçe daha fazla nikotin ister.
Sigara içenler dikkat! Her gün bir tane tüketirseniz... | İşte sigarayı bıraktıran besinler
VÜCUT DETOKSUNA YARDIMCI OLABİLECEK BESİNLER:
Zencefil, toksinlerin solunum sisteminden uzaklaştırılmasına yardımcı olan anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) özelliklere sahiptir. Potasyum, magnezyum, beta-karoten ve çinko gibi birçok vitamin ve mineral içerir.
Sigara içenler dikkat! Her gün bir tane tüketirseniz... | İşte sigarayı bıraktıran besinler
Bazı zencefil ekstrelerinin akciğer kanseri hücrelerini öldürdüğü de bilinmektedir. Bir bitki olarak birçok yemeğe zencefil ekleyebilir veya zencefil çayı şeklinde tüketebilirsiniz.