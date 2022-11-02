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Haberler Galeri Soğuk algınlığı yaşayanlar dikkat! İşte bitki çaylarının iyileştirici gücü

Soğuk algınlığı yaşayanlar dikkat! İşte bitki çaylarının iyileştirici gücü

Havaların soğuması ile birlikte hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıkları yaşayanların ilk tercihleri sıcak içecekler oluyor. Bitki çayları bu dönemde yine en çok tüketilen gıdaların başında geliyor. Ancak ölçülü tüketildiğinde oldukça faydalı olan bu çaylar bilinçsiz tüketildiğinde fayda yerine zarar getirebiliyor. Bitki çayları, yüksek miktarlarda ve çok uzun süreli kullanıldığında böbreklerde tahrişe, vücutta elektrolit dengesinin bozulmasına yol açabiliyor.

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2022 Çarşamba 16:01 Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2022 Çarşamba 16:11
Soğuk algınlığı yaşayanlar dikkat! İşte bitki çaylarının iyileştirici gücü
Soğuk algınlığı yaşayanlar dikkat! İşte bitki çaylarının iyileştirici gücü

Bitki çaylarının bağışıklık sistemi için faydalarına dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Özlem Araz, "Çay bilinen en eski ve en basit ilaç uygulama şekillerinden biridir. Bitkilerin su içerisinde kaynatılarak ya da üzerine kaynatılmış sıcak su ilave edip demlenmesiyle hazırlanan çaylar hazımsızlık, uykusuzluk, kabızlık, ödem, öksürük, depresyon, demans, grip, kanser gibi hastalıklardan korunmak, daha iyi hissetmek ya da hastalıkları tedavi etmek amacıyla binlerce yıldır uygulanmaktadır" dedi.

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Soğuk algınlığı yaşayanlar dikkat! İşte bitki çaylarının iyileştirici gücü
Soğuk algınlığı yaşayanlar dikkat! İşte bitki çaylarının iyileştirici gücü

ZAYIF ETKİLİ BİTKİLER TERCİH EDİLMELİ

Bitkilerde fotosentez sonucu meydana gelen bileşenlerin biyolojik etki kuvvetlerine göre üç grup altında toplandığını dile getiren Uzm. Dyt. Özlem Araz, "İçinde kuvvetli biyolojik etkiye sahip bileşenler bulunan bitkilerin çay olarak kullanılması tehlikelidir. Bitkilerin güvenilirlik değerlendirmeleri dikkate alındığında bitki çayı olarak 'zayıf etkili bitkiler' grubunda yer alan bitkilerin kullanılması uygundur" diye konuştu.

Soğuk algınlığı yaşayanlar dikkat! İşte bitki çaylarının iyileştirici gücü
Soğuk algınlığı yaşayanlar dikkat! İşte bitki çaylarının iyileştirici gücü

SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI 3 ÖNERİ

Uzm. Dyt. Özlem Araz, üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarından korunmamıza yardımcı olacak çayları şöyle sıraladı:

"Adaçayı: Adaçayı, ağız ve boğaz iltihaplarında etkili olduğu bilinen bir bitkidir. Özellikle bitkinin içerdiği uçucu bileşenlerin ağız ve boğaz iltihaplarında (farenjit, jinjivit gibi) yararlı olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla çay şeklinde hazırlanan adaçayı ile hazırlanan gargaranın bu amaçla kullanılması önerilmektedir.

Soğuk algınlığı yaşayanlar dikkat! İşte bitki çaylarının iyileştirici gücü
Soğuk algınlığı yaşayanlar dikkat! İşte bitki çaylarının iyileştirici gücü

Ekinezya: Üst solunum yolu enfeksiyonlarından (ÜSYE) koruyucu ve tedavisinde yardımcıdır. Bağışıklık sisteminin etkinliğini destekler.

Ihlamur: Ihlamur içerisindeki bileşenlerden bazıları (flavonoit) iltihap giderici ve ağrı kesici etki gösterirken, bazı bileşenlerin de boğazı yumuşatması neticesinde boğazda tahrişi önlediği ve bu sayede soğuk algınlığı şikâyetlerinin hafifletilmesinde tedaviye yardımcı olduğu görülmektedir."

Soğuk algınlığı yaşayanlar dikkat! İşte bitki çaylarının iyileştirici gücü
Soğuk algınlığı yaşayanlar dikkat! İşte bitki çaylarının iyileştirici gücü

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN ÇAYLAR

Uzm. Dyt. Özlem Araz, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamızı sağlayacak çaylarla ilgili şu önerilerde bulundu:

"Güçlü bağışıklık için kuşburnu: Grip, nezle gibi enfeksiyonlu hastalıklarda C vitamini içeriğinin yanı sıra yangı giderici etkisinden yararlanılmaktadır.

Öksürük için meyan kökü: Meyan kökü özellikle öksürüğe karşı hazırlanan karışımlarda boğazdaki balgamın sıvılaşmasının sağlamasında etkili olmaktadır.

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