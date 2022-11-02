Soğuk algınlığı yaşayanlar dikkat! İşte bitki çaylarının iyileştirici gücü

Havaların soğuması ile birlikte hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıkları yaşayanların ilk tercihleri sıcak içecekler oluyor. Bitki çayları bu dönemde yine en çok tüketilen gıdaların başında geliyor. Ancak ölçülü tüketildiğinde oldukça faydalı olan bu çaylar bilinçsiz tüketildiğinde fayda yerine zarar getirebiliyor. Bitki çayları, yüksek miktarlarda ve çok uzun süreli kullanıldığında böbreklerde tahrişe, vücutta elektrolit dengesinin bozulmasına yol açabiliyor.