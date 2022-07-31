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Haberler Galeri Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı

Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı

Kimi zaman günün koşturmacası etkili olsa da bazı zamanlar sakin geçen günün ardından bile halsizlik hissi yaşanabiliyor. Sürekli yorgunluk, halsizlik, sık hastalanma yaşayanlara uzmanından vitamin uyarısı geldi. Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar "B6 vitamini eksiliğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimindeki azalmaya bağlı olarak kansızlık (anemi) gelişerek sürekli yorgunluk, halsizlik ve enerji düşüklüğü oluşur. Deri döküntüleri, dudaklarda çatlama, ağız ve dudakların çevresinde kuruluk ve dökülmeler yaşanır" dedi.

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 15:54 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 16:05
Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı
Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı

Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, B6 vitaminin, astım, otizm, kardiyovasküler hastalıklar, karpal tünel sendromu, diyabet, epilepsi, depresyon, böbrek taşı varlığı ve osteoporoz hastalıkları ve gebeliğe bağlı bulantı ve kusmada faydalı olduğunu söyledi.

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Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı
Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı

B6 vitaminin, yumurta beyazı, baklagiller, soya fasulyesi, kuruyemiş, tahıllar ve zenginleştirilmiş tahıllarda bol miktarda bulunduğunu aktaran Sayar, şunları kaydetti:

Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı
Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı

"B6 vitamini eksiliğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimindeki azalmaya bağlı olarak kansızlık (anemi) gelişerek sürekli yorgunluk, halsizlik ve enerji düşüklüğü oluşur. Deri döküntüleri, dudaklarda çatlama, ağız ve dudakların çevresinde kuruluk ve dökülmeler yaşanır. Bağışıklık sistemi zayıflığı ile enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski yükselir.

Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı
Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı

El, ayak, parmaklarda uyuşukluk ile karıncalanma hissi, bebeklerde huzursuzluk, sürekli huysuzluk görülebilir. Hamilelerde ise sabahları aşırı bulantı, bilinç bulanıklılığı, konsantrasyon güçlüğü ve unutkanlık gibi bilişsel sorunlara neden olabilir. "

Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı
Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı

Isıya ve ışığa karşı duyarlı olan B6 vitamini, güneş ışığının etkisi ile pişirme ve işlenme sırasında özelliğini kaybedeceğini aktaran Sayar, "Vitamin B6 ışığa karşı duyarlıdır. Aydınlık yerde yüksek sıcaklıkta uzun sürede muamele edilen yiyeceklerdeki vitamin B6'nın bir kısmı vitamin özelliğini kaybeder. Suda erir, su içinde hava ısı ile temas ederse piridoksamin ve piridoksal vitamin özelliğinden kaybeder. Piridoksin ısıya diğerlerinden daha dayanıklıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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