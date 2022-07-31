Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı

Kimi zaman günün koşturmacası etkili olsa da bazı zamanlar sakin geçen günün ardından bile halsizlik hissi yaşanabiliyor. Sürekli yorgunluk, halsizlik, sık hastalanma yaşayanlara uzmanından vitamin uyarısı geldi. Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar "B6 vitamini eksiliğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimindeki azalmaya bağlı olarak kansızlık (anemi) gelişerek sürekli yorgunluk, halsizlik ve enerji düşüklüğü oluşur. Deri döküntüleri, dudaklarda çatlama, ağız ve dudakların çevresinde kuruluk ve dökülmeler yaşanır" dedi.