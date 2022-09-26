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Haberler Galeri Sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız sebebi simit olabilir!

Sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız sebebi simit olabilir!

Kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız, sabahları yorgun uyanıyor ve işlerinize yetişememekten şikayet ediyorsanız, bu duruma en çok yol açan 6 nedeni irdelemenizde fayda var. Sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız bu besinlere dikkat!..

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:36 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:38
Sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız sebebi simit olabilir!

Simit ve peynir... Kahvaltıların vazgeçilmezi...

Ancak masum sanıp yediğiniz simit ve peynir, tüm gün yorgun hissetmenize neden olabilir.

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Sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız sebebi simit olabilir!

Bazı yiyecek ve içeceklerin içinde bulunan maya proteinine vücudun duyarlılık göstermesi, maya alerjisi olarak açıklanıyor. Vücut, alerji yapan maddeyi atabilmek için çeşitli antikorlar üretiyor.

Sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız sebebi simit olabilir!

Bu şekilde duyarlılığı, gıda alerji testiyle belirlenmiş kişide maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde çeşitli belirtiler ortaya çıkıyor.

Diyetisyen Merve Saruhan, bu belirtilere dikkat çekerek, alerjisi olanların nelerden uzak durması gerektiğini anlattı.

Sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız sebebi simit olabilir!

Maya alerjisinin belirtileri kişiden kişiye göre değişebilir.

Genelde tüm vücudu etkilemekle birlikte en büyük belirtisi cilt reaksiyonlarıdır.

Deride döküntüler ve yanma şeklinde görülebileceği gibi diğer genel belirtileri ise baş dönmesi, yorgunluk, eklemlerde ağrı, şişkinlik, mide ekşimesi ve buna bağlı olarak bulantıdır.

Sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız sebebi simit olabilir!

Kişilerin maya alerjisi olduğunu anlaması zor olabilir.

Ancak maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde belirtiler sıklaşıyorsa kişi bu farkındalıkla mutlaka gıda alerji testi yaptırmalıdır.

Testin sonucu tanıya yönelik en doğru bilgiyi verecektir. Aksi takdirde kişinin, "Benim neyim var" düşüncesiyle psikolojisi de etkilenir.

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