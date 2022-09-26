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Sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız sebebi simit olabilir!
Kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız, sabahları yorgun uyanıyor ve işlerinize yetişememekten şikayet ediyorsanız, bu duruma en çok yol açan 6 nedeni irdelemenizde fayda var. Sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız bu besinlere dikkat!..
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:36Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:38
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Simit ve peynir... Kahvaltıların vazgeçilmezi...
Ancak masum sanıp yediğiniz simit ve peynir, tüm gün yorgun hissetmenize neden olabilir.