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Haberler Galeri Süt mısır sevenler dikkat! Bunları öğrendikten sonra yemeyeceksiniz...

Süt mısır sevenler dikkat! Bunları öğrendikten sonra yemeyeceksiniz...

Hangi gıdada ne kadar şeker var? Uzmanlarca sağlıklı beslenmede günlük şeker tüketiminin 50 gramı (1 Küp şeker - 4gram) geçmemesi gerektiği söyleniyor. Peki hangi besinle ne kadar şeker tüketmiş oluruz? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 13:03 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 13:07
Süt mısır sevenler dikkat! Bunları öğrendikten sonra yemeyeceksiniz...

Hangi gıdada ne kadar şeker var? Sağlıklı beslenmede günlük şeker tüketiminin 50 gramı (1 Küp şeker - 4gram) geçmemesi gerekiyor.

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Süt mısır sevenler dikkat! Bunları öğrendikten sonra yemeyeceksiniz...

HAVUÇ

Havucun içinde kaç şeker var?

Süt mısır sevenler dikkat! Bunları öğrendikten sonra yemeyeceksiniz...

Havuç 1 küp şeker

Süt mısır sevenler dikkat! Bunları öğrendikten sonra yemeyeceksiniz...

SAKIZ

Sakızın içinde kaç şeker var?

Süt mısır sevenler dikkat! Bunları öğrendikten sonra yemeyeceksiniz...

Sakız 8.5 şeker

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