Süt mısır sevenler dikkat! Bunları öğrendikten sonra yemeyeceksiniz...

Hangi gıdada ne kadar şeker var? Uzmanlarca sağlıklı beslenmede günlük şeker tüketiminin 50 gramı (1 Küp şeker - 4gram) geçmemesi gerektiği söyleniyor. Peki hangi besinle ne kadar şeker tüketmiş oluruz? İşte cevabı...