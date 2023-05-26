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Süt mısır sevenler dikkat! Bunları öğrendikten sonra yemeyeceksiniz...
Hangi gıdada ne kadar şeker var? Uzmanlarca sağlıklı beslenmede günlük şeker tüketiminin 50 gramı (1 Küp şeker - 4gram) geçmemesi gerektiği söyleniyor. Peki hangi besinle ne kadar şeker tüketmiş oluruz? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 13:03Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 13:07
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Hangi gıdada ne kadar şeker var? Sağlıklı beslenmede günlük şeker tüketiminin 50 gramı (1 Küp şeker - 4gram) geçmemesi gerekiyor.