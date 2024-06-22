Tatilde alınan kilolardan bu yöntemle kurtulun! İşte etkili zayıflama teknikleri...

Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, bayram tatili, okulların kapanması derken uzun bir tatilin daha sonuna gelindiğini söyleyerek, "Bu gibi zamanlarda stres atıp keyifle dinlenirken alınan kilolar çoğu zaman pek önemsenmiyor. Ancak tatil sonrası çıkılan tartıdaki ibre istenmeyen rakamları işaret edince işin ciddiyeti anlaşılıyor ve keyifler kaçıyor" diye konuştu.

Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, tatil boyunca alınan kiloların verilme zamanı olduğunu belirterek yapılması gereken 8 adımı şöyle sıraladı: