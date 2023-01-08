Taze sıkılmış meyve suyundaki tehlikeye dikkat! Şifa yerine zehir olabilir

Yine vurgulamak gerekirse meyvenin kendisinde yoğun olarak posa ya da lif bulunurken, meyve suyunda pek lif bulunmaz. Böylece içilen meyve suyunun glisemik indeksi yani kan şekerini arttırıcı etkisi daha da yükselir. Liften arınmış, serbest früktozdan zengin meyve suyu tüketimi kan şekerinde hızlı artışa neden olur ve pankreas bu seviyeyi normale indirmek için daha fazla insülin salgılılar. Bu duruma da insülin direnci diyoruz.