Taze sıkılmış meyve suyundaki tehlikeye dikkat! Şifa yerine zehir olabilir

Bağışıklığı güçlendirmek için sıklıkla tercih edilen taze sıkılmış meyve suları doğru tüketilmediğinde vitamin yerine hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Endokrinolog Mithat Bahçeci, früktozdan zengin, posa içermeyen, C vitaminini kaybetmiş meyve suyunun şekerli su ile eşdeğer olduğunu belirterek "yarardan çok insülin direnci, hiperlipidemi ve ilerleyen dönemde tip 2 diyabet riski ile karşı karşıya kalınmaktadır. Taze sıkılmış da olsa meyve suyu yerine meyvenin kendisi tüketilmelidir" uyarısında bulundu.