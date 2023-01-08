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Taze sıkılmış meyve suyundaki tehlikeye dikkat! Şifa yerine zehir olabilir

Bağışıklığı güçlendirmek için sıklıkla tercih edilen taze sıkılmış meyve suları doğru tüketilmediğinde vitamin yerine hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Endokrinolog Mithat Bahçeci, früktozdan zengin, posa içermeyen, C vitaminini kaybetmiş meyve suyunun şekerli su ile eşdeğer olduğunu belirterek "yarardan çok insülin direnci, hiperlipidemi ve ilerleyen dönemde tip 2 diyabet riski ile karşı karşıya kalınmaktadır. Taze sıkılmış da olsa meyve suyu yerine meyvenin kendisi tüketilmelidir" uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2023 Pazar 10:59 Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2023 Pazar 10:59
Taze sıkılmış meyve suyundaki tehlikeye dikkat! Şifa yerine zehir olabilir

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mithat Bahçeci, meyve suyu tüketimindeki artışa dikkat çekti. Prof. Dr. Bahçeci, hem hazır gıda sektörünün etkinliği hem de yaşam koşullarından dolayı, özellikle yoğun çalışan kişi ve çocukların daha rahat ve sağlıklı olduğu inancıyla meyvenin kendisi yerine hazır meyve suyu ya da taze sıkılmış meyve suyu tüketmeyi tercih ettiğini kaydetti.

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Taze sıkılmış meyve suyundaki tehlikeye dikkat! Şifa yerine zehir olabilir

MEYVE SUYUNDAKİ ŞEKER HIZLA KANA KARIŞIR
Tüm meyvelerin früktoz ya da diğer adıyla meyve şekeri içerdiğini hatırlatan Prof. Dr. Bahçeci, "Normal koşullarda früktoz meyve hücresinin içinde bulunur ve meyve tüketildiğinde ve aşırı tüketilmediği zaman yavaş olarak zararsızca kana karışır. Buna karşın taze sıkılmış da olsa meyve suyundaki serbest halde bulunan früktoz çok hızlı olarak kana karışır ve ciddi oranda insülin direncine yol açar.

Taze sıkılmış meyve suyundaki tehlikeye dikkat! Şifa yerine zehir olabilir

Yine vurgulamak gerekirse meyvenin kendisinde yoğun olarak posa ya da lif bulunurken, meyve suyunda pek lif bulunmaz. Böylece içilen meyve suyunun glisemik indeksi yani kan şekerini arttırıcı etkisi daha da yükselir. Liften arınmış, serbest früktozdan zengin meyve suyu tüketimi kan şekerinde hızlı artışa neden olur ve pankreas bu seviyeyi normale indirmek için daha fazla insülin salgılılar. Bu duruma da insülin direnci diyoruz.

Taze sıkılmış meyve suyundaki tehlikeye dikkat! Şifa yerine zehir olabilir

Zamanla bu direnç belli boyuta ulaşınca ve yeterince insülin de salgılanmayınca durum daha da kötüleşerek tip 2 diyabet riski ortaya çıkar. Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin günde 30 gramdan fazla şeker katkısı almamalarını öneriyor ki, bu yaklaşık 150 ml (bir çay bardağı) meyve suyuna eşdeğerdir.

Taze sıkılmış meyve suyundaki tehlikeye dikkat! Şifa yerine zehir olabilir

Mümkün olduğunca bu ölçüyü aşmamak gerekir. Sıkılmış meyve suyu tüketmek miktar olarak aşırı tüketmeye neden olur. Örneğin 1 bardak elma suyu için en az 3-4 elma, 1 bardak portakal suyu için en az 2 portakal gerekmekte bu da alınan früktozdan zengin sıvının daha da fazla olmasına yol açar" diye konuştu.

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