Tuz tüketmeden önce bir kere daha düşünün! O hastalıklara davetiye çıkarıyor

Yemeklerin olmazsa olmazı tuz, her ne kadar lezzetli olsa da önerilen miktarın üzerine çıkıldığında inmeden kalp hastalıklarına kadar pek çok hastalığa yol açıyor. Günde 5 gramdan fazla tuz tüketimi, yüksek kan basıncı, artmış kalp hastalıkları ve inme riskini arttırıyor.

AA Giriş Tarihi : 28 Ekim 2024 16:12 Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





