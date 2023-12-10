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Haberler Galeri Uykuda bağırıyorsanız dikkat: Parkinson'un habercisi olabilir

Uykuda bağırıyorsanız dikkat: Parkinson'un habercisi olabilir

Ellerde titreme ile kendini gösteren Parkinson hastalığı erken dönemlerde farklı şekillerde de belirtiler verebiliyor. Nöroloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Utku Oğan Akyıldız, rüyayı oynama davranışının çok önemli bir uyku hastalığı olduğunu belirterek, "Görülen rüyayla ilişkili, o esnada gerçekte de bağırma, vurma, tekme atma gibi davranışlar ortaya çıkıyor. Bu durum, 10-15 sene sonra ortaya çıkabilecek Parkinson, multisistem atrofi gibi bazı 'nörodejeneratif' hastalıkların erken dönem bulgusu olabilir." uyarısında bulundu İşte Parkinson hastalığının belirtileri...

AA

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 16:02 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 16:02

Uykuda bağırıyorsanız dikkat: Parkinson’un habercisi olabilir

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Utku Oğan Akyıldız yaptığı açıklamada, uykunun göz hareketlerinin yoğun olduğu "REM" ve hızlı göz hareketlerinin gözlenmediği "Non-REM" olarak iki evreden oluştuğunu anlattı.

Bu iki uyku döneminde farklı türde rüyalar görüldüğünü belirten Akyıldız, "İnsanlar, REM uykusunda daha çok canlı, detaylı, uçmak, atlamak, bir yerden fırlamak gibi gerçek dışı, olanaksız, heyecanlı olaylar ve duygu yoğun rüyalar görüyor. Bunları daha çok sabaha karşı görüyoruz. Non-REM rüyalar ise daha çok bireyin günlük hayatında yaşadıklarıyla ilgili, daha gerçekçi, örneğin iş yerinde yaşadığı sorunlar, hayatındaki sıkıntılar, 'iç karartıcı' diyebileceğimiz rüyalar bu gruba giriyor." diye konuştu.

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Uykuda bağırıyorsanız dikkat: Parkinson’un habercisi olabilir

"RÜYALAR BELLEK GELİŞİMİNE FAYDA SAĞLIYOR"

Non-REM rüyaların bellekle ilgili olduğunun fonksiyonel MR yöntemleriyle gösterildiğini vurgulayan Akyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlıklı uyku, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır. İnsanlarda uykunun en önemli fonksiyonlarından biri de belleği kalıcı hale getirmesidir. Yani aslında rüyalar, beyinde bellek gelişimine katkı ve fayda sağlıyor. Özellikle uykunun Non-REM evresinde görülen rüyalar sırasında beyinde bellekle ilişkili bölümler aktif hale geliyor.

Uykuda bağırıyorsanız dikkat: Parkinson’un habercisi olabilir

REM rüyalarının ise duygusal yoğunluğu yüksek ama bu durum, bellekteki duygusal yükün ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Örneğin, iş yerinde can sıkıcı bir olay yaşayıp, kendini çok sinirli hissederek yatağa giren biri, REM rüyasına geçtiğinde belleğin 'duygu' kısmı ortadan kalkıyor, saf bir bellek ortaya çıkıyor. Böylelikle belleğe de olumsuz yansıyan o duygusal yükün ortadan kaldırılması, zihnin dinlenmesi sağlanıyor. Ayrıca REM rüyaları kişilerde yaratıcılığı da besliyor."

Uykuda bağırıyorsanız dikkat: Parkinson’un habercisi olabilir

"SAĞLIKLI UYKU UYUYANLAR GENELLİKLE RÜYALARINI HATIRLAMIYOR"
Akyıldız, hatırlanmasa bile herkesin rüya gördüğünün altını çizerek, "Bilimsel olarak rüyanın hatırlanması, beyinde çok kısa, farkına varılmayan uyanmaların ortaya çıktığını gösteriyor. Bu nedenle rüyaları hatırlayabiliyoruz. Uyku daha stabil, uyanmalar daha az olduğunda rüyalarımızı da hatırlamıyoruz. Yani daha sağlıklı uyku uyuyanlar, genellikle rüyalarını da hatırlamıyor. Bu nedenle kişilerin 'sabah uyandığımda rüyamı hatırlamıyorum' diye üzülmemesi gerekir, bu sağlıklı bir uyku uyuduğunu gösteriyor olabilir." dedi.

Uykuda bağırıyorsanız dikkat: Parkinson’un habercisi olabilir

"RÜYAYI OYNAMA DAVRANIŞI ÇOK ÖNEMLİ BİR UYKU HASTALIĞI"

Akyıldız, çok kabus görmenin de bir tür "uyku bozukluğu" olarak tanımlandığını, bunun özellikle anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu olan kişilerde sık yaşandığını söyledi. REM uykusu davranış bozukluklarının en önemli belirtisinin "rüyayı oynama davranışları" olduğuna dikkati çeken Akyıldız, şunları kaydetti:

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