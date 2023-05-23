Uyuyor ama dinlenemiyorsanız dikkat!

Orta yaş ve üstünde 5-6 saatlere kadar düşmesi olağandır. Uykuyu bozan etkenlerin başında ise en önemlisi ruhsal nedenlerdir. Psikolojik rahatsızlıklar uykunun hem kalitesini hem de süresini olumsuz etkiler. Uyku süresinin artması ya da azalması, uykuya dalmakta zorluk, sık uyanma ve bir daha uykuya dalamama, erken uyanma, uykudan yattığından daha yorgun kalkma, uzun uykuya rağmen dinlenememe bize daha çok psikolojik sıkıntıları işaret eder" şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney uyku kalitesini artırmak için özen gösterilmesi gereken şeyleri ise şöyle sıraladı: