Uzman isim uyardı: Yüksek doz B6 ve B12 vitaminleri akciğer kanseri riskini artırabilir

Tıbbı Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, bilinçsizce kullanılan yüksek doz takviye vitaminlerin akciğer kanseri riskini artırabileceğini belirterek, yapılan araştırmaların sigara içen erkeklerde fazla alınan B6 ve B12 vitaminlerinin akciğer kanserini yüzde 40'a kadar artırdığını gösterdiğini bildirdi.

Yapılan açıklamalarda görüşlerine yer verilen Sakin, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için sıkça kullanılan vitaminler ve besin takviyelerine ilişkin uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Sakin, bilinçsizce kullanılan takviye vitaminlerin kanser riskini azaltmak yerine riski artırabileceğini aktararak, 'Uzun süredir yüksek doz B6 ve B12 vitamin takviyelerinin kullanımı ile akciğer kanseri riski arasında bağlantı olduğu düşünülüyor. 10 yılın üzerinde bu takviyeleri alan erkeklerde, hiç kullanmayanlara göre yüzde 40'a kadar daha fazla akciğer kanseri görüldüğü ve bu riskin sigara içenlerde özellikle yükseldiği ortaya konulmuş.' değerlendirmesini yaptı.

Dünya çapında en yaygın görülen kanserlerden birinin akciğer kanseri olduğuna işaret eden Sakin, şu bilgileri verdi:

'2018'de dünyada yaklaşık 2,1 milyon kişiye akciğer kanseri teşhisi konuldu ve bu kişilerden yaklaşık 1,8 milyonun ölümüne neden oldu. Bununla birlikte sigara ile mücadele çabaları sayesinde akciğer kanseri görülme sıklığının azaltması muhtemel hale geldi. Kadın ve erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığı sigara içme oranlarına bağlı olarak ülkeler arasında değişiklik gösteriyor. Tütün ve tütün mamullerinin kullanımı akciğer kanseri için risk faktörü. Pasif dumana maruz kalmak da akciğer kanserinin bir nedeni. Sigara kullanımı tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 90'ından sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Sigara dumanının akciğer kanserine neden olabileceği ilk olarak 1912'de öne sürülürken daha sonraki birçok epidemiyolojik çalışma, sigara ve akciğer kanseri arasındaki ilişkiyi doğrulamış ve toplumda sigarayı azaltmanın yollarına gidildi.'