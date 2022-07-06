Uzmanı uyarıyor: Kurban etini 0-4 derecede muhafaza etmek gerekiyor!

'24 SAATTE TÜKETİLMELİ'
Altun, kıymalık olarak tüketilecek etlerin 24 saatten fazla dolapta taze olarak bekletilmemesi gerektiğini ifade ederek, "24 saat içerisinde direkt olarak tüketilmedir. Kurban kesildikten sonra ilk 24 saat, 0-4 derece aralığında sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerekmektedir. Etler şoklanacaksa -30 derecede dipfriz dolapta saklanıp, 1 yıl kadar muhafaza edilebilir. -18 derecede saklanacaksa eğer, 6 ay ile 1 yıl içerisinde tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Etlerin muhafaza edilmesi sırasında buzdolabı poşetlerinden faydalanılabilir. Buzdolabı poşetlerinin içerisine ayrı ayrı yerleştirilen etler üzerine etiketleri yapıştırılarak muhafaza edilebilirler. Ayrıca bonfile, antrikot gibi etlerin ızgara olarak pişirilmesini tavsiye ederiz. Kıymadan çeşitli tencere yemekleri, köfte yapılabilir. Buttan elde edilecek etler ise kavurma olarak pişirilebildiği gibi şiş halinde pişirilerek tüketilebilir" ifadelerini kullandı. Altun, etlerin ön soğutma işlemine tabi tutulması gerektiğini kaydederek, "Bu kısım çok önemlidir. Ön soğutma işlemine tabi tutulmadan direkt tüketilen etlerden istenilen lezzet alınmaz" dedi.