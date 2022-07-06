Uzmanı uyarıyor: Kurban etini 0-4 derecede muhafaza etmek gerekiyor!

Et ve Süt Kurumu'nda görevli Veteriner Hekim Hande Altun, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara kurban seçimi ve etin saklanması ile ilgili uyarılarda ve önerilerde bulundu. Altun, kurban kesimi sırasında kesim gerçekleştirilecek alanın öncelikle temiz olmasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Kesilecek hayvanların veteriner kontrolünden geçmiş olması gerektiğini ifade eden Altun, "Bu alanlar Kurban Bayramı öncesinde hazırlanıp, kesime hazır hale getirilmelidir. Vatandaşlarımız da mümkün mertebe hijyene ve temizliğe özen göstererek kurban kesimlerini gerçekleştirmeliler. Çevreye atık atılmamalıdır. Etlerde herhangi bir bulaş olmamalıdır. Kesim ve parçalama işlemleri mümkün olduğunca hızlı ve süratli olmalıdır ki, et açıkta uzun süre bekletilmemelidir. Eti parçalama işlemi profesyonellik gerektiren bir durumdur. Bunu işinde uzman kişilere bırakmak daha doğru olacaktır" dedi.