Uzmanından ağrı kesici uyarısı: O hastalıklara yol açabiliyor

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Sedef Kuran, bilinçsizce tüketilen ağrı kesici gibi ilaçların gastrite sebep olduğunu belirtti. Gastrit ve ülser gibi hastalıkların oluşumunda ağrı kesicilerin ve Helicobacter Pylori bakterisinin çok önemli etkisi olduğunun altını çizen Kuran, hastalıktan korunma yollarını anlattı. Kuran, yoğun stresli yaşamın, asitli ve hazır gıdaların, sigara ve alkol kullanımının, ağrı kesicilerin, romatizma tedavisinde kullanılan ilaçların, Helicobacter Pylori enfeksiyonunun midede doku hasarına neden olduğunu kaydetti. Midenin hassas bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Kuran, mide yapısının ağrı kesicilere karşı dayanıksız olduğuna dikkat çekerek durumu şöyle açıkladı:

"Mide, kendi hücrelerini asit gibi zararlı etkenlerden koruyan bir sıvıyla çevrelenmiş yapıdadır. Özellikle bilinçsizce kullanılan ağrı kesiciler ve benzeri ilaçlar, işte buradaki yapıyı tamamen bozuyor. Bazı insanlar kronik olarak ağrı kesicilere bağımlı bir yaşam sürüyor. Midemizin hassas yapısı da bu etkenlere direnemiyor ve hücre dokusu bozuluyor, mide hücreleri hasar görüyor. Ağrı kesiciler, mide sıvısında bulunan prostoglandin dengesini de değiştirerek midenin tahriş olmasına neden oluyor. Midemizde kanlanmayı azaltarak, gastrit, ülser gibi hastalıkların nüksediyor, daha ileriki zamanlarda hasta mide kanaması ve mide duvarının delinmesi şikayetleriyle acile başvuruyor. 'Ağrım kesilsin diyerek, midenizden olmayın' diyorum. Ağrı kesicilere bağımlılık, hayat kalitenizi düşürür. Bu konuda farkındalığa ihtiyacımız var."