Uzmanından kalp hastalarına uyarı: Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!

Kurban Bayramı nedeniyle et tüketiminin fazla olduğu bugünlerde uzmanlardan kalp ve hipertansiyon hastalarına uyarı geldi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Turhan, "Bayram sürecinde hipertansiyon ve kalp hastaları her öğün kırmızı et tüketmemeye, normal yeme düzenlerini bozmamaya özen göstermelidir. Kırmızı et miktarı haftada 2 öğün olarak tüketilmeli, az tuzlu ve yağsız olmasına dikkat edilmelidir" dedi.