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Uzmanlardan D vitamini uyarısı: Eksikliği kanseri tetikleyebilir

Vücutta başta kemikler olmak üzere pek çok fonksiyon için önemli olan D vitaminini bağışıklık sisteminin güçlenmesi için en önemli unsurlardan. Güneşten alınan D vitamini kimi besinler aracılığı ile de vücuda alınabiliyor. Eksikliği halinde bazı hastalıklara yol açan D vitamini gönderdiği sinyallerle kendini belli ediyor. Peki D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini hangi besinlerde bulunur? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Gürol, "D vitamini eksikliğinin görüldüğü bölgelerde kolon, meme, prostat, over ve özefagus kanseri hastaları yüksek oranda görülmektedir. Bu durum D vitamini eksikliği ile kanserin ilişkili olabileceğini düşündürmektedir" dedi.

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 12:14 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 12:21
Uzmanlardan D vitamini uyarısı: Eksikliği kanseri tetikleyebilir

D vitamininin en önemli fonksiyonunun vücutta sağlıklı kemik oluşturmak ve kemik sağlığını korumak olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Selda Gürol, uyarılarda bulundu. Kemiğin yapı taşı olan kalsiyumun ancak D vitamini yardımıyla vücut tarafından emilerek kana karıştığına dikkat çeken Uzm. Dr. Selda Gürol, şöyle devam etti:

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Uzmanlardan D vitamini uyarısı: Eksikliği kanseri tetikleyebilir

"Son yıllarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki, D vitamini sadece kemik sağlığının korunmasında görevli değildir. İnsan vücudunda neredeyse bütün hücrelerde D vitamini reseptörleri bulunmaktadır. D vitamini, bu reseptörlere bağlanarak hücrelerde önemli görevler üstlenmektedir. Bu durum D vitamininin sanıldığının aksine sadece bir vitamin olmaktan ziyade, vücutta birçok fonksiyonu üstlenen ve birçok önemli hastalığın önlenmesinde görev alan bir hormon vazifesi gördüğünü göstermektedir."

Uzmanlardan D vitamini uyarısı: Eksikliği kanseri tetikleyebilir

KANSER HÜCRELERİNDE ÇOĞALMAYI DURDURUYOR
Vitamin D eksikliğiyle ilişkili bazı kronik hastalıklar görülebildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Selda Gürol, "Bağışıklık sisteminde, tansiyonun düzenlenmesinde, damar sertliği gelişiminin önlenmesinde, diyabet gelişiminin önlenmesinde rol aldığı klinik çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Aynı zamanda kanser hücrelerinde çoğalmayı durdurduğu bilinmekte ve eksikliğinin bazı kanser türleri ile de ilişkili olduğu gözlemlenmektedir.

Uzmanlardan D vitamini uyarısı: Eksikliği kanseri tetikleyebilir

D vitamini eksikliğinin görüldüğü bölgelerde kolon, meme, prostat, over ve özefagus kanseri yüksek oranda görülmektedir. Bu durum D vitamini eksikliği ile kanserin ilişkili olabileceğini düşündürmektedir." Birçok kronik hastalık ve kanser gelişiminin önlenmesinde D vitamininin etkileri araştırılmaya devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan D vitamini uyarısı: Eksikliği kanseri tetikleyebilir

TEMEL KAYNAĞI GÜNEŞ
"D vitamininin temel kaynağı güneştir" diyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Gürol, şöyle devam etti: "İnsan vücudunda bulunan D vitamininin yüzde 90-95'i güneş ışınlarının etkisi ile deride sentez edilir. Güneşten faydalanılması halinde ilave D vitamini almaya gerek olmadığı düşünülse de, burada asıl sorun güneşten yeterince faydalanabilme imkanı bulunamamasıdır. Bir diğer önemli faktör de güneş ışınlarının geliş açısıdır. Dünyada güneş ışınlarının yeterli olduğu bölgeler 37. kuzey paraleli ile 37. güney paraleli arasında kalan ekvator bölgesidir. Türkiye 36. ve 42. paralel arasında yer almaktadır. Ülkemizin dünya üzerindeki pozisyonu dolayısıyla Kasım ve Şubat ayları ülkemize gelen güneş ışınlarından D vitamini alabilme imkanımızın en düşük olduğu dönemdir" dedi.

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