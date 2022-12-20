Uzmanlardan D vitamini uyarısı: Eksikliği kanseri tetikleyebilir

Vücutta başta kemikler olmak üzere pek çok fonksiyon için önemli olan D vitaminini bağışıklık sisteminin güçlenmesi için en önemli unsurlardan. Güneşten alınan D vitamini kimi besinler aracılığı ile de vücuda alınabiliyor. Eksikliği halinde bazı hastalıklara yol açan D vitamini gönderdiği sinyallerle kendini belli ediyor. Peki D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini hangi besinlerde bulunur? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Gürol, "D vitamini eksikliğinin görüldüğü bölgelerde kolon, meme, prostat, over ve özefagus kanseri hastaları yüksek oranda görülmektedir. Bu durum D vitamini eksikliği ile kanserin ilişkili olabileceğini düşündürmektedir" dedi.