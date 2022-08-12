Uzmanlardan sonbahar öncesi D vitamini uyarısı! D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

Bağışıklık sistemini güçlendiren D vitamininin eksikliği beraberinde pek çok hastalığı da getiriyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Havva Kılınç, "Besinlerden D vitamini yeterli miktarda alabilmek mümkün değildir. Vücut için gerekli olan D vitaminin yüzde 95'ini güneşte bulunan ultraviyole ışınlar, geri kalan kısmını da yiyecekler sağlamaktadır." ifadelerini kullandı. Peki D vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? D vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte tüm merak edilenler...