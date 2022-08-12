  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Uzmanlardan sonbahar öncesi D vitamini uyarısı! D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

Uzmanlardan sonbahar öncesi D vitamini uyarısı! D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

Bağışıklık sistemini güçlendiren D vitamininin eksikliği beraberinde pek çok hastalığı da getiriyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Havva Kılınç, "Besinlerden D vitamini yeterli miktarda alabilmek mümkün değildir. Vücut için gerekli olan D vitaminin yüzde 95'ini güneşte bulunan ultraviyole ışınlar, geri kalan kısmını da yiyecekler sağlamaktadır." ifadelerini kullandı. Peki D vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? D vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:23
Uzmanlardan sonbahar öncesi D vitamini uyarısı! D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

Vücudumuz için vitaminler hiç kuşkusuz büyük öneme sahip. Birçok vitamini beslenme yoluyla vücudumuza alırken bazı vitaminlerde eksikliği halinde hastalıklara davetiye çıkarıyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Havva Kılınç, sonbahara girmeden D vitamini depolamanın önemli olduğunu bildirdi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Uzmanlardan sonbahar öncesi D vitamini uyarısı! D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

Yağ bakımından zengin olan balık çeşitlerinin, süt ve süt ürünlerinin, yumurta, portakal suyu gibi doğal meyve sularının, balık yağı, tahıl ürünleri, maydanoz gibi besinlerin yağda çözünen bir vitamin olan D vitaminin kaynakları olduğunu belirten Kılınç, şunları kaydetti:

Uzmanlardan sonbahar öncesi D vitamini uyarısı! D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

"Ancak bu besinlerden D vitamini yeterli miktarda alabilmek mümkün değildir. Vücut için gerekli olan D vitaminin yüzde 95'ini güneşte bulunan ultraviyole ışınlar, geri kalan kısmını da yiyecekler sağlamaktadır. D vitamini için gün içerisinde saat 11.00-15.00 arasında güneş koruyucusuz olarak 15-20 dk yüz, el ve kollar açık olacak şekilde güneş ışınlarından faydalanmanız yeterli olacaktır."

Uzmanlardan sonbahar öncesi D vitamini uyarısı! D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

D vitamini eksikliğinin başta, osteoporoz, obezite, astım, depresyon, kronik yorgunluk, diyabet, kalp hastalıkları ile birebir ilişkili olduğunu aktaran Kılınç, sağlıklı bir kilo veriminde de D vitamini seviyelerinin optimal seviyede olmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Kılınç, aynı zamanda hastalıklara karşı korunma da güçlü bağışıklık için D vitamini seviyesinin gereken aralıklarda olması gerektiğini bildirerek, şu bilgileri paylaştı:

Uzmanlardan sonbahar öncesi D vitamini uyarısı! D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

"D vitamini yetersizlik seviyesi 25 (oh) d seviyesinin 35 ng /ml den düşük olmasıdır. Genel vücut ağrısı, yorgunluk, yürümekte zorlanma (denge problemi), kemik ağrısı, kuvvet kaybı, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, eklemlerde ve parmaklarda ağrı, gözaltı morlukları, kilo vermekte güçlük çekmek, eğer bu belirtilere sahipseniz, bir uzman aracılığıyla D vitamini seviyelerine baktırılmalıdır.

  • SON DAKİKA