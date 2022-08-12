Uzmanlardan sonbahar öncesi D vitamini uyarısı! D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

D vitamini eksikliğinin başta, osteoporoz, obezite, astım, depresyon, kronik yorgunluk, diyabet, kalp hastalıkları ile birebir ilişkili olduğunu aktaran Kılınç, sağlıklı bir kilo veriminde de D vitamini seviyelerinin optimal seviyede olmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Kılınç, aynı zamanda hastalıklara karşı korunma da güçlü bağışıklık için D vitamini seviyesinin gereken aralıklarda olması gerektiğini bildirerek, şu bilgileri paylaştı: