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Haberler Galeri Vücut bu 20 besine çok ihtiyaç duyuyor

Vücut bu 20 besine çok ihtiyaç duyuyor

Vücudumuz sağlıklı olmak için vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Peki vücudumuzun ihtiyacı olan en faydalı besinler nelerdir? İşte vücudumuzun ihtiyaç duyduğu 20 besin...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 13:32

Vücut bu 20 besine çok ihtiyaç duyuyor

1000 çeşit ham besin maddesini inceledikten sonra araştırmacılar vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli besin maddelerini sıraladı. İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu en besleyici 20 bitkisel gıda...

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Vücut bu 20 besine çok ihtiyaç duyuyor

20. Uzun saplı brokoli
22 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.

Vücut bu 20 besine çok ihtiyaç duyuyor

19. Acı biber
324 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.

Vücut bu 20 besine çok ihtiyaç duyuyor

18. Kara lahana
32 kalori (100 g) Besin puanı: 63
Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana.

Vücut bu 20 besine çok ihtiyaç duyuyor

17. Fesleğen / reyhan
23 kalori (100 g) Besin puanı: 63
Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor.

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