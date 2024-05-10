Vücut bu 20 besine çok ihtiyaç duyuyor

1000 çeşit ham besin maddesini inceledikten sonra araştırmacılar vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli besin maddelerini sıraladı. İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu en besleyici 20 bitkisel gıda... 20. Uzun saplı brokoli 19. Acı biber 18. Kara lahana 17. Fesleğen / reyhan 16. Pul biber 15. Dondurulmuş ıspanak 14. Karahindiba yaprağı 13. Pembe greyfurt 12. Kırmızı lahana 11. Yeşil soğan 10. Bezelye 9. Mandalina 8. Su teresi 7. Kereviz kurusu 6. Kuru maydanoz 5. Pancar yaprağı 4. Pazı 3. Kabak çekirdeği 2. Chia tohumu 1. Badem