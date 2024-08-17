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Yapay zeka, tüp bebekte daha hızlı sonuç veriyor

Hayatımızın birçok alanında yer alan yapay zeka şimdi de tüp bebek için en uygun embriyoyu tespit etmede, embriyologlardan on kat daha hızlı sonuç verdiğini ortaya koydu.

AA

Giriş Tarihi: 17.08.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:41

Yapay zeka, tüp bebekte daha hızlı sonuç veriyor

Sonuçları Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, iDA olarak adlandırılan yapay zeka tabanlı embriyo kalite derecelendirme programının elde ettiği sonuçlar ile embriyologların elde ettiği veriler karşılaştırıldı.

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Yapay zeka, tüp bebekte daha hızlı sonuç veriyor

Araştırmada, her iki metodun gebelikle sonuçlanan tercihlerinde benzerlik olmasına karşın, yapay zekanın embriyo derecelendirme hızının embriyologlardan on kat daha hızlı olduğu saptandı.

Yapay zeka, tüp bebekte daha hızlı sonuç veriyor

IVF Avustralya uzmanlarından Dr. Manny Mangat ABC News'a yaptığı açıklamada, yapay zeka tabanlı iDA sisteminin, doktorlara verimlilik konusunda önemli ölçüde yardımcı olacağını söyledi.

Yapay zeka, tüp bebekte daha hızlı sonuç veriyor

Embriyoların binlerce görüntüsünün 5 günlük bir süre zarfında yapay zeka tabanlı video teknolojisi tarafından gözetlendiğini belirten Mangat, "Bu sistem, embriyoların değerlendirilmesine yardımcı olmak ve laboratuvardaki iş akışını iyileştirmek için kullanabileceği önemli bir araç olacak." ifadesini kullandı.

Yapay zeka, tüp bebekte daha hızlı sonuç veriyor

Beş gün boyunca kamera ile donatılmış bir inkübatörde büyümeleri gözetlenen embriyolardan IVF'ye uygununu seçmek için, hızlandırılmış video teknolojisiyle fiziksel değişiklikleri embriyologlarca gözlemleniyor. İstatistiklere göre, dünya genelinde doğan her 18 bebekten biri tüp bebek yöntemi kullanılarak dünyaya geliyo