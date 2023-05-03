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Yemekten sonra bunlar oluyorsa dikkat... Şeker hastalığının belirtileri neler?
Şeker yani diyabet hastalığının ilk belirtilerine dikkat! Yemekten sonra hemen canınız tatlı istiyorsa, geceleri terliyorsanız, sabahları ilk iş yemek yiyorsanız siz de şeker hastası olabilirsiniz. İşte diyabetin ilk belirtileri...
Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 15:28Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 15:29
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Şeker yani diyabet hastalığının ilk belirtelerine dikkat! Yemekten sonra hemen canınız tatlı istiyorsa, geceleri terliyorsanız, sabahları ilk iş yemek yiyorsanız siz de şeker hastası olabilirsiniz. İşte diyabetin ilk belirtileri..
Şeker hastalığının ilk belirtilerine dikkat! Diyabet yani şeker hastalığının ilk belirtileri her zaman klinik ortamda verdiğiniz testlerle ortaya çıkmayabilir. Hayatınızda ve yeme alışkanlıklarınız ile vücudunuzda gördüğünüz bazı değişiklikler şeker hastalığının ayak sesleri olabilir.
Yemek yedikten kısa süre sonra acıkıyorsanız, yemeklerden sonra canınız tatlı istiyorsa ve kendinizi durduramıyorsanız, yemek sonrası uyku ve uyuşukluk hali hissediyorsanız, uykudan uyanınca canınız hemen yemek yemek istiyorsa potansiyel şeker hastası olabilirsiniz.
Şeker hastalığının ilk belirtileri arasında ayrıca şunlar var:
Karaciğer yağlanması (Göbeklenmek), Safra taşı, Ürik asit artışı, İyi kolesterol seviyesinde azalma, Trigliserit patlaması, Hipoglisemi atakları, Gece terlemeleri, Yorgunluk ve uyuklamak, Cinsel isteksizlik.
GÖBEKLİYSENİZ VE SAFKA KESESİ TAŞINIZ VARSA DİKKAT!
İlk bakışta birbirlerinden bağımsız iki durum gibi görünen göbeklenme ve safra kesesi taşı aslında insülin direncinin yani şeker hastalığının ilk evresinin en yaygın belirtilerindendir. Eğer göbek çevresinde kilo sorununuz varsa ve safra kesesi taşı teşhisi konulduysa mutlaka insülin direncinize baktırın.