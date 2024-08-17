Yetişme dönemindeki çocuklarda demir eksikliğinin sebepleri neler? Uzmanından uyarı...

"SOLUKLUK VE HALSİZLİK GÖRÜLEBİLİR"
Çocuklarda demir eksikliği anemisinin sıklıkla semptomsuz olduğunu ve çoğunlukla başka bir nedenle yapılan kan sayımlarında fark edildiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Dikme, "Semptomlar çoğunlukla aneminin şiddetlenmesi ile ortaya çıkmaya başlar. Çocuklarda demir eksikliği anemisinin en sık bulgusu ise solukluktur. En iyi avuç içlerinde, tırnak yataklarında ve konjonktivada görülür. Ancak solukluğun çocuklarda kan (hemoglobin) değeri 7-8 g/dL'nin altına düşene kadar fark edilmeyebileceği unutulmamalıdır. Aneminin diğer belirtileri yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, kolay üşüme, saç ve tırnaklarda kolay kırılmalar, tırnaklarda kaşıklaşma, çarpıntı, nefes darlığı, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, huzursuzluk, unutkanlık gibi zihinsel işlevlerde azalmadır. 'Pika' olarak isimlendirilen kâğıt, toprak ve buz gibi şeylerin yenmesi, demir eksikliğinin bir diğer bulgusudur. Bu yüzden çocuklara kan değerlerinin düşüp aneminin semptomlarının ortaya çıkması beklenmeden, düzenli olarak anemi açısından kan tetkiki yaptırılması uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.
"ENFEKSİYON SIKLIĞI ARTABİLİR"
Demir eksikliğinin çocuklarda hangi hastalıklara neden olabileceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Dikme, şu bilgileri paylaştı:
"Demir eksikliği anemisi, demirin hücre düzeyindeki fonksiyonları nedeniyle, vücutta birçok sistem ve dokuyu etkileyen sorunlara yol açabilir. Bu etkilerinden en önemlilerinden biri, sinir sistemi üzerine olan etkileridir. Bu durum özellikle 2 yaşın altında, beyin gelişimi devam eden çocuklar açısından önemlidir. Demir eksikliği anemisi bu çocuklarda katılma nöbetleri, uyku düzeninde bozukluklar, gelişmede gecikme ve hatta gerileme şikâyetlerine yol açabilir. Demir eksikliği anemisinin bu yaştaki çocuklarda neden olduğu zihinsel sorunların ömür boyu sürebileceği gösterilmiştir. Daha büyük çocuklarda ise dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, sinirlilik, okul başarısında azalma, anlama ve algılama güçlüğü, huzursuz bacak sendromu gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca demir, hem doğal hem de edinilmiş bağışıklıkta görev alır. Bu yüzden demir eksikliği olan çocuklarda enfeksiyon sıklığı da artar."