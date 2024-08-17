Yetişme dönemindeki çocuklarda demir eksikliğinin sebepleri neler? Uzmanından uyarı...

Demir eksikliğinin çocuklarda birçok sistemi olumsuz etkileyebileceğini belirten Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gürcan Dikme, "Demir eksikliği anemisi, demirin hücre düzeyindeki fonksiyonları nedeniyle, vücutta birçok sistem ve dokuyu etkileyen sorunlara yol açabilir. Bunlardan en önemlilerinden biri ise sinir sistemi üzerine olan etkileridir" dedi.

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gürcan Dikme, çocuklarda demir eksikliği hakkında açıklamalarda bulundu. Çocuklarda demir eksikliğinin neden görüldüğüne değinen Dr. Öğr. Üyesi Dikme, "Zamanında doğmuş bebeklerde, anneden geçen depo demiri nedeniyle ilk 6 ay süresince demir eksikliği gelişmesi beklenmez. 6 aylıktan sonra hızlı büyüme dönemine girilmesi ile anne sütü, bebeğin demir ihtiyacını karşılamak için yetersiz kalır ve demirden zengin ek gıdalarla beslenme gerekir. Günlük demir ihtiyacı yenidoğan bebeklerde günlük 1 mg'dır ve yaşın büyümesi ile birlikte bu ihtiyaç da artar" ifadelerini kullandı.

Normal bir insanda az miktarda demirin, deri ve mukozal yüzeylerdeki hücrelerin dökülmesi ile ve ayrıca adet gören kızlarda ise adet kanamaları ile kaybedildiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Dikme, "Besinler ile yeterli miktarda alınan demirin bağırsaklardan emilimi ile demir dengesi sağlanır. Bu süreçler göz önüne alındığında, besinlerle yetersiz miktarda demir alınması başta olmak üzere, hızlı büyüme dönemlerinde fizyolojik olarak demir ihtiyacının artması veya daha nadiren ağızdan yeterli miktarda demir içeren besin alınsa dahi bağırsaklardan demirin emilememesine neden olan sorunlar veya tekrarlayan burun, bağırsak kanamaları, aşırı adet kanamaları gibi kanamalar ile demir kaybı, demir eksikliğinin temel nedenleridir" diye konuştu.