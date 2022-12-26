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Yılbaşı akşamı beslenmeye dikkat! Uzmanından sağlıklı tüyolar

Yılbaşına kısa bir süre kala hazırlıklar başladı. Yeni yıla ailesi ve sevdikleri ile bir yılbaşı sofrasında girmek isteyenler menü hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak uzmanlar sağlıklı bir yılbaşı yemeği için uyarılarda bulundu. Peki yılbaşı akşamı sağlıklı beslenmek için nelere dikkat etmek gerekir? Yılbaşı sofrasında neler bulunmalı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 13:52
Yılbaşı akşamı beslenmeye dikkat! Uzmanından sağlıklı tüyolar

Kimilerinin evde, kimilerinin şehir dışında, kimilerinin ise eğlence merkezlerinde yeni yıla girmeyi tercih ettiğini dile getiren Dyt. Aysun İpek, sağlıklı yılbaşı sofrası konusunda uyarılarda bulundu. Yılbaşı gecesi porsiyon kontrolünün önemli olduğunu belirten Diyetisyen Aysun İpek, "Özellikle tansiyon, diyabet ve kalp hastalarının yılbaşı gecesi beslemelerine daha çok özen göstermeleri gerekmektedir. Sağlığınızı tehlikeye atmadan, ertesi gün mide problemleri yaşamadan konforlu bir yeni yıl akşamı geçirmeniz mümkün" ifadelerini kullandı.

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Yılbaşı akşamı beslenmeye dikkat! Uzmanından sağlıklı tüyolar

Yılbaşı akşamı yapılan en büyük hatalardan birine dikkat çeken Dyt. İpek, "Akşam tercih edilecek yüksek kalorili yiyecekler için gün boyu aç kalarak hazırlık yapmak, yılbaşı sofrasında iştahınızı kontrol edememenize sebep olacaktır. Açlık dürtüsü ile porsiyon kontrolünü sağlamak zorlaşacak ve mide kapasitesini aşırı zorlayan yemekler tatsız bir akşamı peşinde getirecektir" diye konuştu.

Yılbaşı akşamı beslenmeye dikkat! Uzmanından sağlıklı tüyolar

Erken uyansak dahi kahvaltıyı geç bir saate bırakmamız gerektiğinin altını çizen Dyt. İpek, "Klasik bir Türk kahvaltısı en tok tutan kahvaltı seçeneğidir. Kahvaltı sonrası ara öğünler tercih edin. Özellikle yoğurt, ayran, meyve, ceviz, fındık, badem gibi sağlıklı ara öğünlerle akşam yemeğinde kendinizi aşırı aç hissetmemiş olursunuz" dedi.

Yılbaşı akşamı beslenmeye dikkat! Uzmanından sağlıklı tüyolar

Su içmenin önemine de değinen Dyt. İpek, "Su ihtiyacı her gün düzenli olarak karşılanmalıdır. Susuzluk açmış gibi hissettirirken suyu yeterince tükettiğinizde tok hissedeceksiniz. Ve bağırsak hareketlerinin devamlılığı için yeterli su tüketmeniz gerekmektedir. Gün boyu 10-12 bardak su içmeniz yeterli olacaktır" önerisinde bulundu.

Yılbaşı akşamı beslenmeye dikkat! Uzmanından sağlıklı tüyolar

Yılbaşı sofrasının nasıl olması gerektiğinden bahseden Dyt. İpek, şu bilgileri paylaştı:
"Yılbaşı akşamları büyük bir özenle hazırlanan sofralarınızda bulunduracağınız yiyeceklere dikkat edilmesi gerekir. Ana yemek tercihi kırmızı et yerine beyaz etten (balık, tavuk, hindi ) yana kullanılabilir. Beyaz et grubunun sindirimi daha kolaydır. Pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama, fırın tercih edilmelidir. Ana yemeğin yanına makarna, pirinç gibi yemekler yerine sebzeli bulgur pilavı tercih edilmelidir. Meze hazırlanacak sofralarda mümkün olduğunca kızartma yiyecekler kullanılmamalıdır. Özellikle yoğurtlu tarator, atom, haydari gibi daha hafif ve sağlıklı mezeleri tercih edin. Unutmayın, kızartmadan da oldukça lezzetli mezeler hazırlanabilir. Tokluk hissi sağlayacak sofraların vazgeçilmesi posa kaynağımız salataya mutlaka yer verin. Salatalar hem sağlıklı hem de bol çeşitle sofranızı zenginleştirebileceğiniz yiyeceklerdir."

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