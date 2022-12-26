Yılbaşı akşamı beslenmeye dikkat! Uzmanından sağlıklı tüyolar

Yılbaşı sofrasının nasıl olması gerektiğinden bahseden Dyt. İpek, şu bilgileri paylaştı:

"Yılbaşı akşamları büyük bir özenle hazırlanan sofralarınızda bulunduracağınız yiyeceklere dikkat edilmesi gerekir. Ana yemek tercihi kırmızı et yerine beyaz etten (balık, tavuk, hindi ) yana kullanılabilir. Beyaz et grubunun sindirimi daha kolaydır. Pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama, fırın tercih edilmelidir. Ana yemeğin yanına makarna, pirinç gibi yemekler yerine sebzeli bulgur pilavı tercih edilmelidir. Meze hazırlanacak sofralarda mümkün olduğunca kızartma yiyecekler kullanılmamalıdır. Özellikle yoğurtlu tarator, atom, haydari gibi daha hafif ve sağlıklı mezeleri tercih edin. Unutmayın, kızartmadan da oldukça lezzetli mezeler hazırlanabilir. Tokluk hissi sağlayacak sofraların vazgeçilmesi posa kaynağımız salataya mutlaka yer verin. Salatalar hem sağlıklı hem de bol çeşitle sofranızı zenginleştirebileceğiniz yiyeceklerdir."