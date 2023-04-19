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Zararını kimse bilmiyor! Severek tükettiğimiz bu yiyecek...

Günümüzde sıkça yaygınlaşan kanser hastalığına yediğimiz, içtiğimiz besinlerin başlıca sebep olduğu artık herkes tarafından bilinmekte... İşte ne kadar masum gözükseler de içeriği nedeniyle kansere sebep ve uzak durmamız gereken gıdalar...

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 10:44 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





