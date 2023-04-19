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Haberler Galeri Zararını kimse bilmiyor! Severek tükettiğimiz bu yiyecek...

Zararını kimse bilmiyor! Severek tükettiğimiz bu yiyecek...

Günümüzde sıkça yaygınlaşan kanser hastalığına yediğimiz, içtiğimiz besinlerin başlıca sebep olduğu artık herkes tarafından bilinmekte... İşte ne kadar masum gözükseler de içeriği nedeniyle kansere sebep ve uzak durmamız gereken gıdalar...

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 10:44 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 10:47
Zararını kimse bilmiyor! Severek tükettiğimiz bu yiyecek...

Mikrodalgada patlamış mısır

Zararlı içerik: Trans yağlar

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Zararını kimse bilmiyor! Severek tükettiğimiz bu yiyecek...

Tavuk nugget

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

Zararını kimse bilmiyor! Severek tükettiğimiz bu yiyecek...

İşlenmiş et

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

Zararını kimse bilmiyor! Severek tükettiğimiz bu yiyecek...

Beyaz un

Zararlı içerik: Klor dioksit

Zararını kimse bilmiyor! Severek tükettiğimiz bu yiyecek...

Cips

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

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