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Haberler Galeri Zencefil detoksu ile haftada 1 beden incelin!

Zencefil detoksu ile haftada 1 beden incelin!

Kısa sürede kilo mu vermek istiyorsunuz? Sadece 3 malzeme ile 1 haftada 1 beden incelebilirsiniz. Sağlığınız için oldukça faydalı olan harika bitki zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirmekten sindirim sistemini iyileştirmeye kadar fayda sağlar. Diyet yapmanıza gerek bile kalmadan 1 haftada 1 bedene kadar incelmeniz mümkün. Peki, zencefil detoksu nedir, malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 12:48
Zencefil detoksu ile haftada 1 beden incelin!

Diyet yapmadan normal bir beslenme sistemiyle kilo kaybetmek istiyorsanız zencefil detoksu işinize yarayacak.

Yapmanız gereken sadece her gün öğle yemeği yerine aşağıda vereceğimiz lezzetli zencefil tariflerinden birini tüketmek.

Zencefilin yağ yakıcı, metabolizma hızlandırıcı özellikleri 1 bedene kadar incelmenizi sağlayacak.

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Zencefil detoksu ile haftada 1 beden incelin!

ZENCEFİL VE SALATALIK SUYU

Bu, kilo vermek için zencefil kullanmanın canlandırıcı yollarından biridir. Salatalığın kalorisi düşüktür ve açlık sancılarınızı frenlemeye yardımcı olur, bu da sizi aşırı yemek yemekten alıkoyar.

Bu detoksifiye edici içeceği düzenli olarak her gün tüketebilirsiniz.

Serinletici zencefil ve salatalık suyu kilo vermenizi sağlayacak.

-Yarım zencefil kökü,
-1 limon ve
-1 salatalık.

Malzemeleri küçük parçalara ayırmaya başlayın

İşiniz bittiğinde ince kıyılmış malzemeleri büyük bir şişeye koyun ve en az bir litre su ekleyin.

Bir gece buzdolabında bekletin.

Bu içeceği gün içinde bitirmeniz gerekiyor.

İlk şişeyi bitirdikten sonra aynı malzemelerle şişeye yarım litre su ekleyip tekrar içebilirsiniz.

Zencefil detoksu ile haftada 1 beden incelin!

ZENCEFİLLİ LİMONLU DETOKS İÇECEĞİ

Sindirimi iyileştirmek, yağ yakmak ve iltihabı önlemek için harika bir detoks içeceği, her gün tüketerek kilo verebilirsiniz.

Zencefil detoksu ile haftada 1 beden incelin!

Bu tarif için, bir bardak suya yarım limon sıkarak başlamanız ve ardından yarım inç taze rendelenmiş zencefil eklemeniz gerekiyor.
Biraz bal da ekleyebilirsiniz.
Bu detoks etkili içecekle, öğlen açlığınızı yatıştırın, güne daha enerjik ve canlı devam edin.

Zencefil detoksu ile haftada 1 beden incelin!

BALLI ZENCEFİL ÇAYI

Bir fincan zencefil çayı sadece 10 kalori içerir.

Bu çay, açlık sancılarınızı kontrol etmenize yardımcı olur ve sizi enerjik tutar.

Bu çay, taze, rendelenmiş zencefil köklerinden veya kuru zencefil tozu eklenerek kolayca hazırlanabilir.

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