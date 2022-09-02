Zencefil detoksu ile haftada 1 beden incelin!

ZENCEFİL VE SALATALIK SUYU

Bu, kilo vermek için zencefil kullanmanın canlandırıcı yollarından biridir. Salatalığın kalorisi düşüktür ve açlık sancılarınızı frenlemeye yardımcı olur, bu da sizi aşırı yemek yemekten alıkoyar.

Bu detoksifiye edici içeceği düzenli olarak her gün tüketebilirsiniz.

Serinletici zencefil ve salatalık suyu kilo vermenizi sağlayacak.



-Yarım zencefil kökü,

-1 limon ve

-1 salatalık.

Malzemeleri küçük parçalara ayırmaya başlayın

İşiniz bittiğinde ince kıyılmış malzemeleri büyük bir şişeye koyun ve en az bir litre su ekleyin.

Bir gece buzdolabında bekletin.

Bu içeceği gün içinde bitirmeniz gerekiyor.

İlk şişeyi bitirdikten sonra aynı malzemelerle şişeye yarım litre su ekleyip tekrar içebilirsiniz.