Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır

"HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı Özer Orcan, müzenin açılmasının kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Adnan Menderes'in kendileri için çok özel anlamı olduğunu vurgulayan Orcan, "Menderes bizim için her şeyi ifade ediyor. Köyümüzün yetiştirdiği büyük bir Başbakan. Köylülerimiz onunla gurur duyuyor. Heyecanla bekliyoruz. Beklenen gün geldi. Çok sevinçliyiz. Herkesin mutlaka gelip görmesini istediğim bir yer. Artık Menderes'i burada yaşatacağız. Müzeye gelip görenler onun nasıl bir başbakan olduğunu, nasıl bir memleketi temsil ettiğini görecekler." dedi.