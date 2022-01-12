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Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2019'da yapımına başlanan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, açılış için gün sayıyor. Müzenin açılışının, 15 Ocak'ta Aydın'ı ziyareti planlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:26 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:27
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır

Müze binası, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Adnan Menderes'in çok sevdiği Çine Çayı'nın kenarında 700 metrekare alan üzerine inşa edildi. Müzenin giriş kapısının önüne Menderes'in 1954'te çiftliğinde kullandığı traktör ile 1950-1960 yıllarında kullandığı makam aracı konuldu.

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Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır

Binanın girişinde ziyaretçileri, Menderes'in İstiklal Madalyası'nın sergilendiği bölüm karşılayacak. Adnan Menderes'in çalışma masası, özel eşyaları, Menderes'in köylülere bağışladığı arazilere ait tapu belgeleri, 1960 darbesi dönemine ait gazeteler giriş bölümüne yerleştirildi. Ziyaretçiler burada, Menderes'in milletvekili seçildiği günün radyo bültenini de dinleyebilecek.

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır

Binanın bodrum katı, araştırmacılara ayrıldı. Dijital kütüphane ve Menderes dönemini anlatan eserler sergilenecek. Ayrıca burada mahkeme salonu şeklinde dizayn edilen ve sinevizyon ekipmanlarının olduğu bir salon da yer alıyor. Yapının üst katında Demokrat Parti'nin kuruluşunun anlatıldığı pano, ziyaretçileri bekliyor. Panonun hemen yanında ise Menderes'in Başbakan seçildiği döneme ait seçim sandığı yer alıyor. Üst katta, "Menderesin gözünden dünya, dünyanın gözünde Menderes" belgeselinin izletildiği bir oda bulunuyor.

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır

Müzenin çevresinde ise ziyaretçilerin doğayla baş başa olabilecekleri yaşam alanı oluşturuldu. Ayrıca Çine Çayı'nın kenarında ahşaptan yapılan 2 katlı restoran bulunuyor. Burada yöresel ürünlerin satışı da yapılacak. Müzenin yanında bir de cami inşa edildi. Müzenin açılışının, 15 Ocak'ta Aydın'ı ziyareti planlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır

"HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı Özer Orcan, müzenin açılmasının kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Adnan Menderes'in kendileri için çok özel anlamı olduğunu vurgulayan Orcan, "Menderes bizim için her şeyi ifade ediyor. Köyümüzün yetiştirdiği büyük bir Başbakan. Köylülerimiz onunla gurur duyuyor. Heyecanla bekliyoruz. Beklenen gün geldi. Çok sevinçliyiz. Herkesin mutlaka gelip görmesini istediğim bir yer. Artık Menderes'i burada yaşatacağız. Müzeye gelip görenler onun nasıl bir başbakan olduğunu, nasıl bir memleketi temsil ettiğini görecekler." dedi.

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