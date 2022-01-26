Göz seğirmesi yaşıyorsanız dikkat! Uzmanından önemli uyarı

Göz seğirmesine neden olan diğer faktörler hakkında açıklamalarda bulunan Karaağaç şu bilgileri verdi:

"Aşırı kafein tüketimi: Birçok bilim insanı alkol gibi, kafeinin de göz seğirmesine neden olabileceğini belirtiyor. Yorgunluk: Özellikle uykusuzluktan kaynaklanabilecek yorgunluk göz seğirmesi gibi çeşitli sorunlara neden olabilir.

Göz yüzeyinde veya göz kapaklarının iç kısmında tahriş: Korneanın yüzeyini veya iç göz kapağını etkileyen küçük tahriş seğirmeye neden olabilir. Gözleri ovalamak bu tahrişi şiddetlendirebilir. Sigara içmek: Özellikle de sol göz merceği ve retina hücrelerini etkileyen sigara, göz seğirmesine de yol açabilir.

Stres: Stres daha çok zihinsel veya duygusal bir sorun da göz seğirmesi gibi şikâyetlere yol açabilir. Stres, göz seğirmesinin doğrudan bir nedeni olmasının yanı sıra uykusuzluğa da yol açabilir. Bu durum da kronik göz seğirmesine neden olabilir.



Magnezyum dengesizliği: Magnezyum dengesizliği su kaybından kaynaklanabilir ve göz seğirmesi dâhil çeşitli spazmlarına yol açabilir.

B12 vitamini veya D vitamini eksikliği: B12 vitamini veya D vitamini eksikliği de kemikleri ve kasları etkileyebilir ve göz kapağı seğirmesi gibi semptomlara neden olabilir."