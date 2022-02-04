İzmir elektrik kesintisi 4 Şubat Cuma

BUCA

04.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,548/9 SOKAK VE CİVARI

04.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESİ,6004,6005,6006,6007 SOKAKLAR VE CİVARI

04.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESİ,DOĞANCILAR KÖYÜ

04.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATHAN MAHALLESİ,KIRGISTAN CADDESİ,1202/11,1216 SOKAKLAR VE CİVARI



ÇİĞLİ

04.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,BAKKAL MEVKİİ YOLU,6718 SOKAK VE CİVARI

04.02.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,YÖRÜK ALİ CADDESİ



URLA

04.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma KUŞÇULAR, SIRA VE CAMIATIK MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR TR-9 C VE D KOLU

