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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 4 Şubat Cuma

İzmir elektrik kesintisi 4 Şubat Cuma

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Peki İzmir'de hangi ilçelerde kesintiler yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 4 Şubat Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2022 Cuma 09:18 Güncelleme Tarihi: 4 Şubat 2022 Cuma 09:19
İzmir elektrik kesintisi 4 Şubat Cuma
İzmir elektrik kesintisi 4 Şubat Cuma

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir elektrik kesintisi 4 Şubat Cuma
İzmir elektrik kesintisi 4 Şubat Cuma

BALÇOVA
04.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNCİRALTI MAHALLESİ,MİTHATPAŞA,PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN CADDESİ,YAVUZ BİNGÖL SANAT, NERGİS,YENİ CAMİİ,ÇAMLICA,AKÇAKIR SOKAKLAR

BAYINDIR
04.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇIRPI NECATI UZA MAH. İM-1 2/4 NUMARALI TRAFONUN TAMAMI İLE ÇIRPI TOPRAK SU TRAFOSUNDA
04.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA

İzmir elektrik kesintisi 4 Şubat Cuma
İzmir elektrik kesintisi 4 Şubat Cuma

BUCA
04.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,548/9 SOKAK VE CİVARI
04.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESİ,6004,6005,6006,6007 SOKAKLAR VE CİVARI
04.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESİ,DOĞANCILAR KÖYÜ
04.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATHAN MAHALLESİ,KIRGISTAN CADDESİ,1202/11,1216 SOKAKLAR VE CİVARI

ÇİĞLİ
04.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,BAKKAL MEVKİİ YOLU,6718 SOKAK VE CİVARI
04.02.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,YÖRÜK ALİ CADDESİ

URLA
04.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma KUŞÇULAR, SIRA VE CAMIATIK MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR TR-9 C VE D KOLU

İzmir elektrik kesintisi 4 Şubat Cuma
İzmir elektrik kesintisi 4 Şubat Cuma

GAZİEMİR
04.02.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK MAHALLESİ,YEŞİL MAHALLESİ,METİN HENK OĞLU CADDESİ,29,39,39/1,40,55, 55/1 SOKAKLAR VE CİVARI
04.02.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK MAHALLESİ,METİN HENK OĞLU CADDESİ,29,40,55,55/1 SOKAKLAR VE CİVARI

KİRAZ
04.02.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SOLAKLAR VE TEKBIÇAKLAR MAHALLESI TAMAMI VE SARIKAYA MAHALLESI MERGE SOKAK

İzmir elektrik kesintisi 4 Şubat Cuma
İzmir elektrik kesintisi 4 Şubat Cuma

KONAK
04.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TINAZTEPE MAHALLESİ,568-636-640-641-642-643-648-650-651 SOKAKLAR VE CİVARI
04.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAHALLESİ,FATİH CADDESİ VE CİVARI
04.02.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİDOĞAN MAHALLESİ,1139-2225-2226-2227-2228 SOKAKLAR VE CİVARI

MENDERES
04.02.2022 09:00 17:00 OG Scada Tesisi Devreye Alma AHMETBEYLI, ÇAKALTEPE, ÇILE, GÖLOVA MAHALLELERI
04.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma OĞLANANASI MH. 7004, 7020, 7032 SK. FEVZI ÇAKMAK CD. CIVARI

TİRE
04.02.2022 10:00 12:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SARUHANLI MAH-EĞRIDERE MAH-OSMANCIK MAH-YENIŞEHIR MAH.ÇOBANKÖY MAH.

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